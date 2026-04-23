Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε σε ανάρτησή του τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αταξία στην ηγεσία του Ιράν.

«Δεν υπάρχουν σκληροπυρηνικοί ή μετριοπαθείς στο Ιράν. Είμαστε όλοι «Ιρανοί» και «επαναστάτες»», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Με τη σιδερένια ενότητα του έθνους και του κράτους και την πλήρη υπακοή στον Ανώτατο Ηγέτη, θα κάνουμε τον εγκληματία επιτιθέμενο να μετανιώσει για τις πράξεις του», απείλησε ο Ιρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση Τραμπ

Νωρίτερα ο Τραμπ σε ανάρτησή του έγραψε πως «Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρει! Η εσωτερική διαμάχη είναι μεταξύ των «Σκληροπυρηνικών», οι οποίοι έχουν χάσει άσχημα στο πεδίο της μάχης, και των «Μετριοπαθών», οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι τρελοί! Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «Σφραγισμένο Ερμητικά», μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει μια συμφωνία!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του πριν από λίγο.

Η ρήξη

Ωστόσο η έντονη διαμάχη εντός της ηγεσίας του Ιράν φέρεται να εμπόδισε τη διαπραγματευτική ομάδα να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International.

Οι εντάσεις μεταξύ συμμάχων του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και των ατόμων από το περιβάλλον του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέτρεψαν το ταξίδι την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να αναχωρήσει όταν ένα μήνυμα από τον στενό κύκλο του Χαμενεΐ απέκλειε τη συζήτηση για πυρηνικά ζητήματα και επέπληξε την ομάδα του υπουργείου Εξωτερικών για τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι υπό τέτοιους περιορισμούς, η συμμετοχή σε συνομιλίες δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό και ουσιαστικά θα καταδίκαζε κάθε πιθανότητα προόδου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται, πως παρασκηνιακές εντάσεις εντός της ηγεσίας του Ιράν μπλοκάρουν την πορεία των διαπραγματεύσεων. Κάτι αντίστοιχο είχε αποκαλυφθεί και κατά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών.





