Αποκλειστικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει τι συνέβη λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει η ιρανική αντιπροσωπεία για το Ισλαμαμπάντ που ακύρωσε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Η έντονη διαμάχη εντός της ηγεσίας του Ιράν εμπόδισαν τη διαπραγματευτική ομάδα να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International.

Οι εντάσεις μεταξύ συμμάχων του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και των ατόμων από το περιβάλλον του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέτρεψαν το ταξίδι την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η αντιπροσωπεία ήταν έτοιμη να αναχωρήσει όταν ένα μήνυμα από τον στενό κύκλο του Χαμενεΐ απέκλειε τη συζήτηση για πυρηνικά ζητήματα και επέπληξε την ομάδα του υπουργείου Εξωτερικών για τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι υπό τέτοιους περιορισμούς, η συμμετοχή σε συνομιλίες δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό και ουσιαστικά θα καταδίκαζε κάθε πιθανότητα προόδου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται, πως παρασκηνιακές εντάσεις εντός της ηγεσίας του Ιράν μπλοκάρουν την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτεί ακόμη περισσότερο το κλίμα.

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρει! Η εσωτερική διαμάχη είναι μεταξύ των «Σκληροπυρηνικών», οι οποίοι έχουν χάσει άσχημα στο πεδίο της μάχης, και των «Μετριοπαθών», οι οποίοι δεν είναι καθόλου μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σεβασμό!), είναι τρελοί! Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «Σφραγισμένο Ερμητικά», μέχρι να μπορέσει το Ιράν να κάνει μια συμφωνία!!!» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του πριν από λίγο.

Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) και λίγο πριν εκπνεύσει η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, έδωσε παράταση, αναιρώντας για άλλη μία φορά ένα τελεσίγραφό του, παρότι είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοια κίνηση.

Ενώ μετρούσε αντίστροφα ο χρόνος για την εκπνοή της κατάπαυσης πυρός και όλα έδειχναν πως κατέληγαν σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα παρατείνει την εκεχειρία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και πως έδωσε εντολή στον στρατό να παραμείνει έτοιμος.

Ούτε αυτή τη φορά διευκρίνισε πότε θα εκπνεύσει η παράταση, την οποία αποφάσισε έπειτα από αίτημα του Πακιστάν, όπως σημείωσε. Στην ανακοίνωσή του ο ανέφερε μόνο ότι η κατάπαυση πυρός θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί» μια ενιαία πρόταση των Ιρανών.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες που ο Τραμπ υποχωρεί από τις απειλές να κλιμακώσει τον πόλεμο, ένα σημάδι που φαίνεται να τον ενδιαφέρει ολοένα περισσότερο ο σταδιακός τερματισμός της σύγκρουσης.

«Με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνησης του Ιράν είναι σοβαρά διασπασμένη- όχι απροσδόκητα- και με αίτημα του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπά Σαρίφ, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την επίθεσή μας στη χώρα του Ιράν μέχρι οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έχω δώσει εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και από κάθε άλλη άποψη να παραμείνει έτοιμος και ικανός και θα παρατείνω την κατάπαυση πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η πρώτη ρήξη

Οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, τους οδήγησαν να εγκαταλείψουν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και να επιστρέψουν στην Τεχεράνη στις 11 Απριλίου, κατόπιν εντολής κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, δήλωσαν στο Iran International πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Οι πηγές ανέφεραν τότε, ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έδειξε σημάδια ευελιξίας σε ορισμένες από τις θέσεις του, ιδίως όσον αφορά τη μείωση ή τη διακοπή της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς τον λεγόμενο Άξονα της Αντίστασης, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτή η προσέγγιση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στην Τεχεράνη.

Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Iran International, ανέφεραν ότι ο Ζολγκάντρ, σκληροπυρηνικός πολιτικός και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, υπέβαλε έκθεση στην ηγεσία και τους ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία πυροδότησε την οργή στα υψηλότερα επίπεδα. Η έκθεση φέρεται να ανέφερε «απόκλιση από την εντολή της αντιπροσωπείας» και συμμετοχή σε συζητήσεις πέρα ​​από τις οδηγίες της ηγεσίας.

Η εντολή από το Ιράν

Μετά από διαβουλεύσεις σε επίπεδο ηγεσίας και με τη συμμετοχή του Χουσεΐν Ταέμπ, συμβούλου του ανώτατου ηγέτη, εκδόθηκε εντολή για την άμεση επιστροφή της αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές. Αναφορές για παρόμοιες εσωτερικές διαμάχες είχαν εμφανιστεί νωρίτερα. Στις 28 Μαρτίου, προέκυψαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Αρχιστράτηγου των Φρουρών, Αχμάντ Βαχιντί.

Πηγές δήλωσαν στο Iran International ότι οι διαμάχες προήλθαν από διαφωνίες σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου και τον αντίκτυπό του στα μέσα διαβίωσης και στην ευρύτερη οικονομία.

Τρεις ημέρες αργότερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Πεζεσκιάν ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι βρισκόταν σε «πλήρες πολιτικό αδιέξοδο» και είχε χάσει ακόμη και την εξουσία του να διορίζει αξιωματούχους, οι οποίοι μετέπειτα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Βαχιντί είχε δηλώσει ότι λόγω των συνθηκών πολέμου, όλες οι βασικές διευθυντικές θέσεις θα έπρεπε να ελέγχονται άμεσα από τους Φρουρούς της Επανάστασης, μέχρι νεωτέρας.

Παρά την ποικιλόμορφη σύνθεση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, πληροφορίες υποδηλώνουν ότι εκπρόσωποι που είναι ευθυγραμμισμένοι με τους Φρουρούς της Επανάστασης είχαν σημαντική επιρροή. Η επιμονή του Ιράν να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ συνέβαλε τελικά στην αποτυχία των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με αναφορές.

Με πληροφορίες του Iran International