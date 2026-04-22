«Δεν φοβόμαστε να συναντηθούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία» απαντά ο Ζελένσκι.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο με σκοπό την οριστικοποίηση συμφωνιών για τηον πόλεμο, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Πεσκόφ στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Vesti και πρόσθεσε πως «το κύριο πράγμα είναι ο στόχος αυτής της συνάντησης. Γιατί να συναντηθούν; Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος για μια συνάντηση στη Μόσχα ανά πάσα στιγμή. Το κλειδί είναι ότι πρέπει να υπάρχει λόγος για συνάντηση και η συνάντηση να εξυπηρετεί έναν σκοπό, και, το πιο σημαντικό, να είναι παραγωγική. Μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο τον σκοπό της οριστικοποίησης συμφωνιών» τόνισε ο Πεσκόφ.

Την ίδια ώρα τα ουκρανικά Μέσα μεταδίδουν ότι ο Ζελένσκι Ζελένσκι ζήτησε την επανέναρξη των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει, καθώς οι ΗΠΑ μετατοπίζουν την προσοχή τους στην διεξαγωγή πολέμου κατά του Ιράν.

Η Ρωσία έχει καταστήσει σαφές ότι η επανέναρξη του διαλόγου δεν αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σχολιάζει το Kiev Independent. Οι όροι του Κρεμλίνου για μια σύνοδο κορυφής Πούτιν - Ζελένσκι, μια συνάντηση στη Μόσχα για την «οριστικοποίηση» μιας προετοιμασμένης συμφωνίας, δείχνουν ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται ελάχιστα για μια διπλωματική διαδικασία πέρα ​​από τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα αποκλείσει τη Μόσχα ως τόπο διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή, ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Δεν φοβόμαστε να συναντηθούμε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα θέλαμε να το τονίσουμε για άλλη μια φορά. Είμαι βέβαιος ότι η τριμερής συνάντηση θα πρέπει να συνεχιστεί».

Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν αρνήθηκε να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο σε τρίτες χώρες που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, όπως η Τουρκία. Αντ' αυτού, κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα, λιγότερο ως διπλωματικό άνοιγμα και περισσότερο ως τακτική καθυστέρησης των συζητήσεων.