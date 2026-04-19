Υπερβολικές οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, λέει το Ιράν.

Το Ιράν απέρριψε ένα δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χαρακτηρίζοντας υπερβολικές τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη έχει ανακοινώσει ότι στέλνει τη διαπραγματευτική ομάδα του στο Ισλαμαμπάντ, η οποία θα φτάσει τη Δευτέρα, για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το IRNA, η Τεχεράνη δεν θα προσέλθει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν απέρριψε τη συμμετοχή στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων, των μη ρεαλιστικών προσδοκιών, τις συνεχείς αλλαγές στη στάση, τις επανειλημμένες αντιφάσεις της Ουάσινγκτον και το συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, που θεωρεί παραβίαση της κατάπαυσης πυρός». Υπό αυτές τις συνθήκες «δεν υπάρχει έντονη προοπτική για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις», αναφέρει ακόμα το IRNA, που δεν επικαλείται κάποιον αξιωματούχο, ή θεσμό.

Το Πακιστάν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα ότι θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά το Ισλαμαμπάντ θέτει σε ισχύ lockdown ασφαλείας από το βράδυ της Κυριακής, παρόμοιο με εκείνο που ίσχυσε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν διεξήχθη ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, αναφέρουν οι New York Times.

Εκκενώθηκε το πολυτελές ξενοδοχείο, όπου ο Τζ. Ντ. Βανς συναντήθηκε με την ιρανική αντιπροσωπεία στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, ενώ Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα αναπτυχθούν επιπλέον 10.000 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ, ανάμεσά τους εκατοντάδες άτομα από τις ειδικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές.

Νωρίτερα σήμερα, μέσω social media και συνεντεύξεων, ο Τραμπ συνέχισε τη ρητορική των απειλών προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτή η συμφωνία είναι η τελευταία ευκαιρία για την Τεχεράνη και ότι αν δεν τη δεχθεί θα «ανατιναχθεί όλη η χώρα» και θα καταστραφούν όλες οι γέφυρες και τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα ανακοίνωσε τον νέο γύρο των διαπραγματεύσεων, προκαλώντας μια σύγχυση για τα μέλη της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Τζ. Ντ. Βανς δεν θα πάει στο Ισλαμαμπάντ, για λόγους ασφαλείας, επειδή η Μυστική Υπηρεσία δεν προλαβαίνει να οργανώσει το ταξίδι μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Όμως, λίγη ώρα αργότερα ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας, στην οποία θα συμμετέχουν ξανά ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.