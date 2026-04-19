Το Ιράν δεν έχει στείλει ακόμα ομάδα στο Ισλαμαμπάντ - «Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ.

Σύγχυση προκλήθηκε για το αν ο Τζ. Ντ. Βανς θα συμμετάσχει στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν, εξαιτίας δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό πως ο αντιπρόεδρος θα ταξιδέψει τελικά στο Ισλαμαμπάντ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός ηγέτης προειδοποίησε το Ιράν ότι αυτή η συμφωνία είναι η «τελευταία ευκαιρία» και απείλησε να ανατινάξει όλη τη χώρα.

Μέσα σε μία ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε τρεις φορές τοποθέτηση για το αν ο Βανς θα είναι επικεφαλής του νέου γύρου των διαπραγματεύσεων. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο ABC News ότι ο αντιπρόεδρος θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που θα φτάσει στο Ισλαμαμπάντ τη Δευτέρα.

Ωστόσο, αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι ο Βανς δεν θα πάει στο Πακιστάν, λόγω ζητημάτων ασφαλείας, επειδή ήταν πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο που είχε η Μυστική Υπηρεσία. «Το θέμα είναι μόνο η ασφάλεια. Ο Τζ. Ντ. είναι πολύ καλός», διευκρίνισε.

Στη συνέχεια, από τον Λευκό Οίκο είπαν στο CNN ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα πάει στο Ισλαμαμπάντ. «Τα πράγματα άλλαξαν», ανέφερε αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι ο Βανς θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην οποία θα συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Ίδια ήταν η σύνθεση και στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, που έληξε χωρίς συμφωνία.

Το CNN σημειώνει ότι η Μυστική Υπηρεσία δεν θέλει να βρίσκονται στο ίδιο σημείο ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Κάτι που δεν αφορά μόνο το ταξίδι σε μία περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη πόλεμος, αλλά και για τις μετακινήσεις εντός των συνόρων.

Εάν ο Τραμπ αποφάσιζε τελικά να ταξιδέψει στο Πακιστάν, σε περίπτωση που ήταν όλα έτοιμα για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, είναι πιθανό ο Βανς να έπρεπε πρώτα να επιστρέψει στις ΗΠΑ, συμπληρώνει το αμερικανικό δίκτυο.

Το Ιράν δεν έχει στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση του Ιράν να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν, «όσο παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Η ιρανική ομάδα υπογράμμισε πως όσο ισχύει ο ναυτικός αποκλεισμός, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πάντως, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, ενόψει των νέων συνομιλιών.

Στο τηλεφώνημα «συζήτησαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος, για την επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, εντός της ημέρας, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Τραμπ: Τελευταία ευκαιρία, θα ανατιναχθεί όλη η χώρα

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις απειλές προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι είναι η «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης για συμφωνία.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, όλη η χώρα θα ανατιναχθεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι θα μπουν στο στόχαστρο εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες.

Ακόμα, τόνισε ότι «δεν θα κάνω το ίδιο λάθος» με τον Μπαράκ Ομπάμα, αναφερόμενος στη συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων.