Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Τουφάν Ερχιουμάν.

«Προειδοποίηση» κατά της μόνιμης παρουσίας των ένοπλων δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών στην Κύπρο εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Τα στρατιωτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με πρόσχημα τον πόλεμο στο Ιράν, δεν θα πρέπει να γίνουν μόνιμα, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουμάν, στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έστειλε δύο φρεγάτες και μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Κύπρο, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Επίσης, η Βρετανία έχει αναπτύξει στρατιωτικά μέσα, για την προστασία των βάσεών της στο νησί.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να υπερασπιστεί την «ΤΔΒΚ». Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.