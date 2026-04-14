Μόνο χθες, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ χτύπησε περισσότερους από 150 στόχους στον Λίβανο - της Χεζμπολλάχ όπως ισχυρίζεται, αν και δεν έχει χτυπήσει κανέναν στόχο στη Βυρηττό μετά από εκείνη την αιματηρή επίθεση.

Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη», υπό τον φόβο της κατάρρευσης της εκεχειρίας, βρίσκονται οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, την ώρα που η ένταση ανεβαίνει κατά κόρυφα στα Στενά του Ορμούζ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν απειλές.

Την ίδια στιγμή, λίγες ώρες πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και τη Βυρηττό, ο IDF συνεχίζει τις επιθέσεις και την προώθηση των δυνάμεων του στο Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολλάχ παραμένει ακόμα αξιόμαχη, παρά τα σφοδρά πλήγματα που έχει δεχθεί την τελευταία εβδομάδα.

Σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο

Τις ημέρες που η εκεχειρία βρίσκεται σε εφαρμογή, η ζωή στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ, έμοιαζε να επιστρέφει στην κανονικότητα. Αυτή η εικόνα, όμως, ισχύει μόνο για το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Διότι στο βορρά, στη μεθόριο με τον Λίβανο, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου.

Ο IDF -αν και όχι με την ένταση της περασμένης Τετάρτης, όπου οι επιθέσεις του σε ολόκληρο τον Λίβανο άφησαν πίσω σχεδόν 300 νεκρούς και περισσότερους από 1.100 τραυματίες- συνεχίζει να επιχειρεί εντός της Λιβανέζικης επικράτειας. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι αυτές τις ημέρες έχει σκοτώσει περισσότερους από 250 μαχητές της Χεζμπολλάχ - με λιβανέζικες πηγές να μιλούν για δεκάδες νεκρούς άμαχους.

Οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί στο Μπιντ Τζμπέιλ, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Τον Μάιο του 2000, μετά την αποχώρηση των IDF από τον Νότιο Λίβανο έπειτα από 18 χρόνια κατοχής, ο τότε ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, εκφώνησε πανηγυρικό λόγο - σε ένα στάδιο, που σήμερα πέρασε στα χέρια του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο IDF δεν κατάφερε να ελέγξει την πόλη ούτε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Λιβάνου το 2006.

Από την πλευρά της, η σιιτική οργάνωση, μπορεί να έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα, όμως δείχνει ότι διατηρεί τη δυνατότητα να επιχειρήσει εναντίον των ισραηλινών. Είτε με τις ρουκέτες που εξαπολύει, είτε με drones.

Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» ο IDF

Μπορεί στην παρούσα φάση το πεδίο να έχει μεταφερθεί στο Νότιο Λίβανο, ωστόσο τα βλέμματα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ, είναι στραμμένα στον Περσικό Κόλπο.

Η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ «θα μπορούσε να ανατραπεί μέσα σε μια στιγμή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αρχή της χθεσινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.Μάλιστα, πηγές του IDF ισχυρίζονται ότι η αεράμυνα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ειδικά για το επόμενο 48ωρο - όπου υπάρχει ο κίνδυνος να ξεσπάσουν και πάλι συγκρούσεις.