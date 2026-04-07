Δύο χτυπήματα μέσα σε μόλις 40 λεπτά, πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα της Τρίτης, στο κεντρικό Ισραήλ, με τις σειρήνες να ηχούν και πάλι στο Τελ Αβίβ, κατά την κορύφωση των εορτασμών του Εβραϊκού Πάσχα.

Στο πρώτο χτύπημα, υπήρξε το καθιερωμένο μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες οι ισραηλινές αρχές - το οποίο μοιάζει με το ελληνικό «112» και αποστέλλεται σε τρεις γλώσσες, στα εβραϊκά, τα αγγλικά και τα αραβικά.

Ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, δεν αναχαιτίστηκε καν από την ισραηλινή αεράμυνα, καθώς η πορεία του ήταν σε χωράφια του κεντρικού Ισραήλ και τον άφησαν να χτυπήσει εκεί.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ ξεκίνησαν να ηχούν ξανά. Αυτή τη φορά, χωρίς να προηγηθεί κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα. Μάλιστα, υπήρξαν πολλαπλές βολές από τις ισραηλινές δυνάμεις και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στον ουρανό, κατά την κατάρριψη τους.

Ήταν ο τέταρτος συναγερμός που ήχησε εκείνη την ώρα, στο Τελ Αβίβ. Όλα αυτά, λίγες ώρες πρώτου εκπνεύσει το αμερικανικό τελεσίγραφο προς το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει πρωτοφανείς απειλές εναντίον της Τεχεράνης.

Παράλληλα, ο IDF δηλώνει ότι αναμένει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις απόψε το βράδυ, τόσο από το Ιράν, όσο και από τη Χεζμπολάχ, δηλώνοντας έτοιμος να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση.