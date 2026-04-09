Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ δέχεται επισκέπτες.

Παρουσία πιστών τελέστηκε στο Ναό της Αναστάσεως η λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, χοροστατούντος του Πατριάρχη Ιεροσολήμων, Θεόφιλου Γ.

Αποστολή στην Ιερουσαλήμ: Αντώνης Γκιόκας

Σχεδόν είκοσι ώρες μετά την έναρξη της κατάπαυσης της πυρός, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως - για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου - θα ανοίξουν οι Άγιοι Τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης οι πρώτοι επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην Παλιά Πόλη, ενώ εντός του Ναού της Αναστάσεως πραγματοποιήθηκε η τελετή του Νιπτήρος - αναβιώνοντας τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του πριν από τον Μυστικό Δείπνο.

Σημειώνεται πως οι Άγιοι Τόποι βρίσκονται στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί από το Ισραήλ: το Τείχος των Δακρύων για τους εβραίους, η Βασιλική του Παναγίου Τάφου, για τους χριστιανούς, και η Πλατεία των Τζαμιών, για τους μουσουλμάνους, παρέμεναν κλειστά από την αστυνομία από την πρώτη ημέρα του πολέμου.