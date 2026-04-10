Στα άκρα έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις Ισπανίας - Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστοποίησε την απόφαση να απομακρυνθεί η Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων. Το συγκεκριμένο όργανο είχε δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την εκεχειρία στη Γάζα.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης, καθώς η Ισπανία έχει ασκήσει σκληρή κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, τόσο απέναντι στο Ιράν όσο και στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ενώ έχει καταδικάσει και τη μέχρι πρότινος εισβολή στον Λίβανο.

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Ως εκ τούτου, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στην Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ», προσέθεσε.