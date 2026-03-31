WSJ: Πρόθυμος ο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ακόμα και με κλειστά τα στενά του Ορμούζ

WSJ: Πρόθυμος ο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ακόμα και με κλειστά τα στενά του Ορμούζ
Για 32η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ, με χτεσινή του ανάρτηση, να προχωρά σε νέες απειλές εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με το «νέο και λογικό καθεστώς του Ιράν».

Κατά την χτεσινή ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα «εξαλείψει» ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, που αποτελεί τον βασικό πετρελαϊκό του τερματικό σταθμό στον Περσικό Κόλπο, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σύντομα σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην ίδια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με ένα «ΝΕΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ» σημειώνουν «μεγάλη πρόοδο», ακολουθώντας ωστόσο το γνώριμο μοτίβο αντιφατικών δηλώσεών του για την πορεία της σύγκρουσης.

Το Ιράν απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών «μη ρεαλιστικές, παράλογες και υπερβολικές». Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα σχεδόν τετραετίας, με το Brent να ξεπερνά τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ προειδοποίησε για πιθανή πετρελαιοκηλίδα, μετά από επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για ένα «παγκόσμιο σοκ» στις οικονομίες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post, παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «σε αναμονή» για μια τέτοια εξέλιξη και θα τιμωρήσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι θα στοχοποιήσει κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει «το μέσο της διαδρομής», αλλά απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του.

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη κυανόκρανοι του ΟΗΕ από την Ινδονησία σκοτώθηκαν στον Λίβανο, μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου για επέκταση της ισραηλινής εισβολής στο νότιο τμήμα της χώρας, με στόχο τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.


LIVE

  • Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης διαδηλώνουν στο Καράτζ του Ιράν

    07:19:45

    Χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν στην πόλη Καράτζ για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση και τον στρατό, σύμφωνα με το Press TV.

    Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό έδειχνε ανθρώπους να κυματίζουν σημαίες και να φωνάζουν το σύνθημα «Κουράγιο, κουράγιο!», καθώς διαδήλωναν στην πόλη, η οποία βρίσκεται ακριβώς δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, Τεχεράνης.

    Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την αναφορά εκτεταμένων διακοπών ρεύματος στο Καράτζ και στην επαρχία Αλμπορζ, μετά από διακοπή που έπληξε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό.

    Παρόμοιες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Τεχεράνη, καθώς και στη βορειοδυτική πόλη Αρδαμπίλ τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

    {https://x.com/PressTV/status/2038811016507900070}

  • Σήμερα η κηδεία του διοικητή του Ναυτικού του Ιράν

    07:11:41

    Όπως αναφέραμε νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η κηδεία του Ναυάρχου Αλιρέζα Τανγκσίρι, Διοικητή του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

    Ο πρόεδρος της Ιρανικής Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων, Μοχάμαντ Αλί Μοβαχέντι Κερμάνι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Τανγκσίρι, αναφέροντας ότι σηματοδοτεί «μια ακόμη σελίδα στην ανδρεία των γενναίων ανδρών του Ιράν».

    Είπε ότι ο Τανγκσίρι «πέρασε τη γεμάτη ζωή του προστατεύοντας και διαφυλάσσοντας τα θαλάσσια σύνορα της αγαπημένης μας χώρας και παρέχοντας νέες τεχνολογίες στον τομέα της ναυτικής μάχης εναντίον εχθρικών δυνάμεων».

    Ο Κερμάνι πρόσθεσε ότι το μαρτύριο του διοικητή αποτελεί «πηγή υπερηφάνειας και τιμής» για το Ιράν και «θα ενισχύσει τις τάξεις του λαού ενάντια στους αλαζόνες και τους επιτιθέμενους» της χώρας.

  • WSJ: Ο Τραμπ είναι «πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να ανοίξει ξανά το Ορμούζ»

    07:09:43

    Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει στο στενό του επιτελείο ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

    Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος και οι συνεργάτες του εκτιμούν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση για το άνοιγμα της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να παρατείνει σημαντικά τη σύγκρουση, ξεπερνώντας το χρονικό όριο των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

    Με βάση αυτή την εκτίμηση, ο Τραμπ φαίνεται να θεωρεί ότι οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ έχουν ήδη επιτευχθεί — δηλαδή ο περιορισμός του ιρανικού ναυτικού και των πυραυλικών του δυνατοτήτων — και ότι υπάρχει περιθώριο για σταδιακή απεμπλοκή από τη στρατιωτική εκστρατεία. Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την ίδια λογική, μετατοπίζεται στη διπλωματία, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων συμμάχων και χωρών του Κόλπου.

    Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε τη Δευτέρα να δώσει πιο θετική εικόνα για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες, σκληρές δηλώσεις της Τεχεράνης δεν αντικατοπτρίζουν το κλίμα των ιδιωτικών επαφών. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, υπάρχει ήδη σύγκλιση σε ορισμένα σημεία της αμερικανικής πρότασης.

    Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επανέλαβε ότι παραμένει σε ισχύ το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων για την εξέλιξη της σύγκρουσης, επισημαίνοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας πριν από την καταληκτική προθεσμία της 6ης Απριλίου.

Εφορία: Έρχονται οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για καταθέσεις, crypto, φορολογικές δηλώσεις και ακίνητα

Σύνταξη χωρίς διακοπή εργασίας: Το νέο πλαίσιο για ελεύθερους επαγγελματίες

Ανοίγουν οι αιτήσεις στο gov.gr για το fuel pass 2026 - «Αγώνας δρόμου» για την πληρωμή

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται επικίνδυνη κακοκαιρία, οι δύο δύσκολες ημέρες - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

Ο δρόμος αλλάζει, αλλά γιατί δεν νιώθουμε πιο ασφαλείς;

Certificate in Digital Marketing and AI Tools: Μάθε πώς να αξιοποιείς τα AI εργαλεία στο marketing μέσα από ένα πρόγραμμα 130+ ωρών από την Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η καθημερινότητα ενός εκπαιδευτικού δεν τελειώνει στο κουδούνι

Αντλίες Θερμότητας: Η έξυπνη απάντηση στο υψηλό κόστος ενέργειας

The Fiction Athens: Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και απόλαυση στην Αθήνα;

Η δύναμη των φυτικών ινών: Το «μυστικό» για φυσική ρύθμιση του εντέρου

Κρίση διαρκείας για το ΕΣΥ στην Κρήτη

Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία στις γυναίκες

9 τρόποι για να ενισχύσετε την αυτοεκτίμηση του παιδιού σας

Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο

ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες

10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης

Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη

Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer

ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ

Οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν καθώς οι αγορές αξιολογούν τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Χάρη στον πόλεµο, η κυβέρνηση υπολογίζει να µαζέψει 2-3 δισ. επιπλέον έσοδα για προεκλογική χρήση!

Η Ελλάδα εν μέσω πολέμου θα είναι με υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπηρεσιακό πρωθυπουργό και υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας;

Πάουελ: Υπό έλεγχο ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, οι αγορές ενέργειας δεν αλλάζουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής

Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία στις γυναίκες

