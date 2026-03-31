WSJ: Πρόθυμος ο Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ακόμα και με κλειστά τα στενά του Ορμούζ

Για 32η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ, με χτεσινή του ανάρτηση, να προχωρά σε νέες απειλές εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με το «νέο και λογικό καθεστώς του Ιράν».

Κατά την χτεσινή ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα «εξαλείψει» ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, που αποτελεί τον βασικό πετρελαϊκό του τερματικό σταθμό στον Περσικό Κόλπο, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σύντομα σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Στην ίδια ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με ένα «ΝΕΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ» σημειώνουν «μεγάλη πρόοδο», ακολουθώντας ωστόσο το γνώριμο μοτίβο αντιφατικών δηλώσεών του για την πορεία της σύγκρουσης.

Το Ιράν απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών «μη ρεαλιστικές, παράλογες και υπερβολικές». Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα σχεδόν τετραετίας, με το Brent να ξεπερνά τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ προειδοποίησε για πιθανή πετρελαιοκηλίδα, μετά από επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί για ένα «παγκόσμιο σοκ» στις οικονομίες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή, με τις αμερικανικές δυνάμεις να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη χερσαία εισβολή στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post, παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις.

Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι «σε αναμονή» για μια τέτοια εξέλιξη και θα τιμωρήσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι θα στοχοποιήσει κατοικίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει «το μέσο της διαδρομής», αλλά απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του.

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη κυανόκρανοι του ΟΗΕ από την Ινδονησία σκοτώθηκαν στον Λίβανο, μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου για επέκταση της ισραηλινής εισβολής στο νότιο τμήμα της χώρας, με στόχο τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

