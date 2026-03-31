Η επίσκεψη με την σύζυγό του Καμίλα θα γίνει στα τέλη Απριλίου παρά τις εκκλήσεις για αναβολή λόγω της σύγκρουσης και των εντάσεων μεταξύ Τραμπ και Στάρμερ. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσαν την Τρίτη ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποιούν το ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατόπιν συμβουλής της βρετανικής κυβέρνησης και πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το πρόγραμμα των Αυτού Μεγαλειοτήτων θα γιορτάσει τις ιστορικές συνδέσεις και τη σύγχρονη διμερή σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την 250ή επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας», ανέφερε το παλάτι.

Αν και η επίσκεψη δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα, ο Τραμπ επέμενε ότι ο βασιλιάς είναι καλός του φίλος και θα τον επισκεπτόταν την άνοιξη. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός Βρετανών βουλευτών αμφισβητεί εάν θα ήταν συνετό για τον Κάρολο να πραγματοποιήσει την επίσκεψη, με ορισμένους να ζητούν την ακύρωση ή την αναβολή του ταξιδιού, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μαίνεται.

Η κόντρα Τραμπ - Σταρμερ

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου έρχεται μετά την εμμονική σχεδόν κριτική του Τραμπ προς την κυβέρνηση της Βρετανίας και τον ίσιο τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, για την αντίδρασή της στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε τη θέση του τη Δευτέρα, λέγοντας πως «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας και δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτόν. Αυτό που κάναμε είναι να λάβουμε αμυντικά μέτρα: έτσι έχουμε τους πιλότους μας στον αέρα, υπερασπιζόμενοι τις ζωές των Βρετανών, τα βρετανικά συμφέροντα και, φυσικά, τους συμμάχους μας στην περιοχή».

Από την άλλη ο Τραμπ διαμηνύει ότι κάνει τον πολεμο στο Ιράν για να σώσει τον κόσμο από την πυρηνική απειλή, ότι δεν έχει συμφέρον στο Στενό του Ορμούζ ενώ σε τελευταία ανάρτησή του επέκρινε ξανά τους συμμάχους του προτρέποντάς τους να τελειώσουν αυτολι τον πόλεμο και να πάνε μόνοι τους να πάρουν το πετρέλαιο του από το Στενό του Ορμούζ.

Μετά το ταξίδι του Βασιλιά στις ΗΠΑ, ο Κάρολος θα ταξιδέψει στις Βερμούδες για την πρώτη του επίσκεψη ως μονάρχης σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, ανέφερε επίσης το παλάτι.

Με πληροφορίες του Guardian/BBC/CNN