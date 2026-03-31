Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι μετά από επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κουβεϊτιανό δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν αγκυροβολημένο έξω από το Ντουμπάι. Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε διαρροή πετρελαίου, ωστόσο το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό καθώς δείχνει την αυξανόμενη ένταση στον Περσικό Κόλπο και ειδικά γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα πετρελαίου στον κόσμο.

Μετά την επίθεση, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, αυξήθηκε περίπου 5% φτάνοντας τα 118,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαμορφώθηκε πάνω από τα 103 δολάρια. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις σε πλοία και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα αυξάνουν τον κίνδυνο περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που ωθεί τις τιμές του πετρελαίου Μπρεντ προς τα πάνω.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του ότι θα ήταν διατεθειμένος να τερματίσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Η στάση αυτή, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς ενέργειας, δημιουργεί ένα πιο «ασύμμετρο» σκηνικό, όπου οι ΗΠΑ εμφανίζονται πιο κοντά σε αποχώρηση, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να έχει κίνητρο να πιέζει μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων οδών.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επεκτείνουν τα πλήγματα σε πολιτικές ενεργειακές υποδομές του Ιράν, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου πριν τη σύγκρουση περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, έχει σχεδόν σταματήσει από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάληψη του νησιού Kharg, βασικού κόμβου εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να αυξήσει τις απώλειες και να παρατείνει τη διάρκεια και το κόστος του πολέμου, με σοβαρές συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία.