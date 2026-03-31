Σε χαμηλό έξι ετών υποχώρησε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ τον Μάρτιο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο της κορύφωσης της πανδημίας τον Ιούνιο του 2020, σύμφωνα με έρευνα του Reuters. Η σημαντική πτώση αποδίδεται κυρίως στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή αργού πετρελαίου των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ μειώθηκε τον Μάρτιο κατά 7,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, διαμορφούμενη στα 21,57 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις των τελευταίων ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή προήλθαν από το Κουβέιτ, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρες που αποτελούν βασικούς παραγωγούς του οργανισμού και επηρεάζουν καθοριστικά τη συνολική παραγωγή του ΟΠΕΚ. Αντίθετα, μόνο δύο χώρες κατέγραψαν αύξηση παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα, η Βενεζουέλα και η Νιγηρία, οι οποίες κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση με μικρή άνοδο της παραγωγής τους.

Η έρευνα του Reuters βασίστηκε σε δεδομένα ροών από τον χρηματοοικονομικό όμιλο LSEG, σε στοιχεία εταιρειών που παρακολουθούν τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου όπως η Kpler, καθώς και σε πληροφορίες από πηγές πετρελαϊκών εταιρειών και του ίδιου του ΟΠΕΚ. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τις τιμές πετρελαίου και την παγκόσμια αγορά ενέργειας τους επόμενους μήνες, καθώς η προσφορά περιορίζεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.