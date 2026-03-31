Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό ανέστρεψαν τα αρχικά κέρδη και υποχώρησαν κατά 0,72%.

Οι τιμές του πετρελαίου άνοιξαν πτωτικά στις συναλλαγές της Τρίτης, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και το ενδεχόμενο τερματισμού των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό ανέστρεψαν τα αρχικά κέρδη και υποχώρησαν κατά 0,72%, φτάνοντας τα 102,14 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το Μπρεντ κατέγραψε επίσης πτώση, υποχωρώντας κατά 1% στα 111,55 δολάρια το βαρέλι, μετά από την άνοδο που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Η μεταστροφή των τιμών συνδέεται με πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ακόμη και αν παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι μια προσπάθεια εξαναγκασμού της Τεχεράνης να ανοίξει ξανά το κρίσιμο πέρασμα πετρελαίου θα μπορούσε να παρατείνει τη σύγκρουση. Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Νωρίτερα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με επέκταση των επιθέσεων σε μη στρατιωτικές ενεργειακές υποδομές του Ιράν, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης νερού, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει στο άνοιγμα του Στενού και δεν συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει πλέον εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, με την ένταση να αυξάνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιρανικές δυνάμεις έπληξαν πλήρως φορτωμένο πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ στην περιοχή αγκυροβολίας του λιμανιού του Ντουμπάι, ενώ οι αρχές του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εμφανίζεται να τηρεί ασταθή στάση, άλλοτε κάνοντας λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν και άλλοτε προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να στείλει περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί τα περισσότερα σημεία μιας πρότασης 15 σημείων για κατάπαυση του πυρός, αν και το Ιράν έχει απορρίψει δημόσια τους όρους και έχει θέσει δικές του προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων τη διατήρηση του ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του νησιού Kharg, ενός από τους σημαντικότερους πετρελαϊκούς κόμβους του Ιράν, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας. Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να αυξήσει τις αμερικανικές απώλειες και να παρατείνει τόσο το κόστος όσο και τη διάρκεια του πολέμου.

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου πριν από τη σύγκρουση περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, έχει σχεδόν σταματήσει από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές ενέργειας.