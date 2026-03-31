Πώς το Ισραήλ μετέτρεψε τις στοχευμένες δολοφονίες από επιχειρησιακή αναγκαιότητα σε νο.1 στρατηγική: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βασιστεί στο Ισραήλ για τη βρώμικη δουλειά», σχολιάζει ο Άριελ Λεβίτε.

Όταν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν τον πόλεμο κατά του Ιράν, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζονταν την ευθύνη για ένα ευρύ φάσμα στόχων, συμπεριλαμβανομένων συστοιχιών πυραύλων, στρατιωτικών βάσεων και πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αυτό που ήταν από την αρχή σαφές ωστόσο, σύμφωνα με την Washington Post, ήταν πως το Ισραήλ θα αναλάμβανε μία σκοτεινή αποστολή: τον εντοπισμό και τη δολοφονία της ιρανικής ηγεσίας.

Το Ισραήλ έχει φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή με αμείλικτη αποτελεσματικότητα, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν την πρώτη κιόλας μέρα του πολέμου αλλά και περισσότερους από 250 ακόμη «ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους». Το πιο πρόσφατο πλήγμα σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Η εκστρατεία «αποκεφαλισμού» της ιρανικής ηγεσίας βασίζεται σε έναν μηχανισμό δολοφονιών που το Ισραήλ οικοδόμησε επί δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο μηχανισμός έχει μετασχηματιστεί ώστε να επιτύχει νέα επίπεδα φονικής αποτελεσματικότητας.

Οι αξιωματούχοι ξεχωρίζουν την ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης εντός του Ιράν, αλλά και τον πολλαπλασιασμό των διαθέσιμων πηγών - στελέχη του καθεστώτος που στρατολογήθηκαν για να κατασκοπεύουν υπέρ του Ισραήλ, καθώς και κυβερνο-διεισδύσεις σε χιλιάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων καμερών κυκλοφορίας, πλατφορμών πληρωμών και διαδικτυακών σημείων ελέγχου που το Ιράν είχε εγκαταστήσει για να μπλοκάρει τις επικοινωνίες των πολιτών του. Αυτές και άλλες ροές δεδομένων αναλύονται από μια νέα, απόρρητη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία - όπως περιγράφουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι - έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει στοιχεία για τη ζωή και τις μετακινήσεις των ηγετών.

Οι τακτικές στοχευμένων δολοφονιών του Ισραήλ - βόμβες τοποθετημένες μήνες πριν από την πυροδότησή τους, drones ικανά να εισχωρούν από παράθυρα διαμερισμάτων και υπερηχητικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από μαχητικά stealth - έχουν τελειοποιηθεί μέσα από χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν.

Ερωτηθείς γιατί η αποστολή στοχοποίησης της ιρανικής ηγεσίας ανατέθηκε στο Ισραήλ, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας απάντησε: «Υπήρχε ανάγκη να στοχοποιηθούν. Και εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε».

Λιγότερο σαφές, ωστόσο, παραμένει το κατά πόσο η συνεχιζόμενη εκστρατεία δολοφονιών θα επιτρέψει στο Ισραήλ να πετύχει τους βασικούς του στόχους στον πόλεμο: την εξάλειψη της απειλής από τους πυραύλους και τις ένοπλες οργανώσεις που στηρίζουν το Ιράν, την αποτροπή κατασκευής πυρηνικού όπλου και την αποδυνάμωση του καθεστώτος σε σημείο που θα μπορούσε να ανατραπεί.

Μέχρι στιγμής, αυτοί οι στόχοι φαίνονται ανέφικτοι. Οι νεκροί έχουν αντικατασταθεί από πιο μαχητικούς υφισταμένους, ενώ καμία διαδήλωση δεν έχει πραγματοποιηθεί λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών από ΗΠΑ-Ισραήλ και του φόβου καταστολής από το καθεστώς.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιέγραψαν το ιρανικό καθεστώς ως τραυματισμένο αλλά ανθεκτικό, σταθερό και θριαμβεύον μετά από έναν μήνα επιθέσεων από δύο από τους ισχυρότερους στρατούς του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένοι ειδικοί ανησυχούν ότι η αυξανόμενη επιδεξιότητα του Ισραήλ στις στοχευμένες δολοφονίες, ακόμα και όταν διεξάγονται με ακρίβεια, δημιουργεί μια δυναμική εξάρτησης από τις δολοφονίες και μια τάση διεύρυνσης των ορίων όσων μπορούν να στοχοποιηθούν.

«Το έχουμε πάει πολύ μακριά, μετατρέποντάς το σε στρατηγική αντί για περιστασιακή επιχειρησιακή αναγκαιότητα», δήλωσε ο Άριελ Λεβίτε, ειδικός στην πυρηνική πολιτική και την ισραηλινή ασφάλεια στο Carnegie Endowment for International Peace.

Ο τρόπος που έχον μοιραστεί οι αρμοδιότητες στη συγκεκριμένη σύγκρουση δημιουργούν την εντύπωση ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βασιστεί στο Ισραήλ για να κάνει τη βρώμικη δουλειά», υποστήριξε ο Λεβίτε, με τις ΗΠΑ να φαίνεται να υιοθετούν τη στάση «δεν μπορούμε να τους σκοτώσουμε, αλλά θα χαρούμε αν το κάνετε εσείς».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος εξοικειωμένος με τις επιχειρήσεις της εκστρατείας είπε ότι η ευθύνη του Ισραήλ για τα πλήγματα κατά ηγετών αντικατοπτρίζει μια συμφωνία στην οποία «συνεργαζόμαστε αλλά έχουμε τους δικούς μας στόχους».

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η κατανομή καθηκόντων αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες κάθε πλευράς και όχι οποιοδήποτε νομικό εμπόδιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάλλου έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει στοχευμένες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του διοικητή της Δύναμης Κουντς του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί, το 2020.