Το Ισραήλ θα σταματήσει όλες τις αμυντικές προμήθειες από τη Γαλλία, αφού κατηγορεί το Παρίσι για εχθρική στάση απέναντί ​​του.

Ο Γενικός Διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγος Αμίρ Μπαράμ, ανακοίνωσε την Τρίτη στο Channel 12 News την απόφαση για αναστολή της αγοράς όπλων από τη Γαλλία και πρόσθεσε πως η απόφαση ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη μείωση της συνεργασίας με χώρες που λαμβάνουν μέτρα κατά του Ισραήλ. Ο Μπαράμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα βασιστεί αντ' αυτού στην τοπική αμυντική βιομηχανία και τους προμηθευτές από «φιλικές» χώρες.

Ο πρακτικός αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι περιορισμένος. Η Γαλλία και το Ισραήλ είναι σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά όπλων και οι αμυντικές προμήθειες μεταξύ των δύο χωρών είναι σχετικά χαμηλές, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση.

Κοινοβουλευτική έκθεση, που επικαλείται το Politico, αναφέρει πως η Γαλλία ενέκρινε περισσότερες από 200 άδειες εξαγωγής διπλής χρήσης στο Ισραήλ το 2024 αξίας 76,5 εκατομμυρίων ευρώ, 60% λιγότερες από το 2023, υπογραμμίζοντας πόσο περιορισμένοι και μειούμενοι είναι ήδη οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών.

Οι υπάρχουσες συμβάσεις αναμένεται να τηρηθούν και οι ιδιωτικές εταιρείες ενδέχεται να συνεχίσουν να επιδιώκουν συμφωνίες.

Οι δεσμοί των δύο χωρών έχει διαταραχθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, καθώς το Παρίσι έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ. Η Γαλλία αναγνώρισε το Παλαιτινιακό κράτος πέρυσι και έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, πιέζοντας για κατάπαυση του πυρός και επέκταση της ανθρωπιστικής πρόσβασης. Απαγόρευσε επίσης σε ισραηλινές εταιρείες να συμμετέχουν σε μια μεγάλη έκθεση όπλων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Με πληροφορίες του Politico