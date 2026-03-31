Οι Financial Times αποκάλυψαν ότι χρηματιστής που συνδέεται με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε να πραγματοποιήσει επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων στον αμυντικό τομέα λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον, ενώ το Πεντάγωνο διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο χρηματιστής του Χέγκσεθ στη Morgan Stanley επικοινώνησε τον Φεβρουάριο με τη BlackRock με στόχο μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο ETF iShares Defense Industrials Active, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που περιλαμβάνει μεγάλες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες όπως η RTX (πρώην Raytheon), η Lockheed Martin και η Northrop Grumman. Το συγκεκριμένο ETF διαθέτει περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργητικό και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times, η επένδυση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο για πελάτες της Morgan Stanley εκείνη την περίοδο. Παραμένει άγνωστο αν αναζητήθηκε εναλλακτική επένδυση στον αμυντικό κλάδο.

Το Πεντάγωνο αντέδρασε άμεσα στο δημοσίευμα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ χαρακτήρισε την αναφορά «εντελώς ψευδή και κατασκευασμένη», ζητώντας από τους Financial Times να ανακαλέσουν το άρθρο. Τόνισε επίσης ότι ούτε ο Χέγκσεθ ούτε εκπρόσωποί του επικοινώνησαν ποτέ με τη BlackRock για οποιαδήποτε επένδυση, κάνοντας λόγο για «αβάσιμη και ανέντιμη επίθεση με στόχο την παραπλάνηση του κοινού».

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν πλήρως τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν ανοίξει άμεσα το Στενό του Ορμούζ και δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία ειρήνης.