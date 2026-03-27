Η Καθολική Εκκλησία έχει υπάρξει ιστορικά διαμεσολαβητής στις σχέσεις ΗΠΑ - Κούβας, με την Αβάνα να επιθυμεί την αποκλιμάκωση της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης.

Διπλωματική διέξοδο μέσω του Βατικανού φαίνεται να αναζητά η Κούβα, η οποία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην οικονομική και ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επαφές Αβάνας - Βατικανού περιλαμβάνουν και συνάντηση με τον πάπα Λέων, ενώ σύμφωνα με την Washington Post Κουβανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από την Αγία Έδρα να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της Κούβας είναι η έναρξη διαλόγου και η χαλάρωση της πίεσης από τον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει έναν άτυπο ενεργειακό αποκλεισμό, που έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και εκτεταμένα μπλακ άουτ.

Η κρίση στα καύσιμα έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επηρεάζει ακόμη και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και διοχετεύεται μέσω της Καθολικής Εκκλησίας. Ακτιβιστές που συμμετέχουν στις ανθρωπιστικές αποστολές στην Κούβα περιγράφουν την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη, με εικόνες που θυμίζουν συνθήκες κρίσης.

Ο ρόλος του Βατικανού ως διαμεσολαβητής

Η Καθολική Εκκλησία έχει ιστορικά διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας. Ήδη από την εποχή του πάπα Ιωάννη Παύλου II, το Βατικανό έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο αμερικανικό εμπάργκο, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην προσέγγιση που οδήγησε στην ιστορική επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Κούβα το 2016.

Σήμερα, η κουβανική πλευρά ελπίζει ότι η επιρροή ενός νέου πάπα, αμερικανικής καταγωγής, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην Ουάσιγκτον.

Περιορισμένες προσδοκίες από την Ουάσιγκτον

Παρά τις προσπάθειες, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι η πρωτοβουλία θα αποδώσει. Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση του Βατικανού, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για την κρίση βαραίνει την ίδια την κουβανική κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ δεν φαίνονται διατεθειμένές να μεταβάλουν εύκολα τη στάση τους απέναντι στην Κούβα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει στην ανάγκη πολιτικών αλλαγών στο νησί, εκτιμώντας παράλληλα ότι το καθεστώς βρίσκεται ήδη σε φάση αποδυνάμωσης.

Την ίδια ώρα, το Βατικανό έχει εξελιχθεί σε βασικό πεδίο διπλωματικών διεργασιών γύρω από το κουβανικό ζήτημα. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συνεχείς επαφές, τόσο μεταξύ Αμερικανών διπλωματών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Αγίας Έδρας, όσο και με πρέσβεις χωρών της Λατινικής Αμερικής. Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών, ιδιαίτερη σημασία είχε και η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, ο οποίος βρέθηκε στο Βατικανό ως ειδικός απεσταλμένος.

Προτεραιότητα η ανακούφιση του κουβανικού λαού

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η κουβανική πλευρά ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Αγίας Έδρας προκειμένου να μειωθούν οι πιέσεις από τις ΗΠΑ, απηύθυνε πρόσκληση στον πάπα για επίσκεψη στην Κούβα, ενώ προχώρησε και στην απελευθέρωση 51 κρατουμένων ως ένδειξη καλής θέλησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Καθολική Εκκλησία παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κουβανικής κοινωνίας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των πολιτών εν μέσω κρίσης. Ωστόσο, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες: η έλλειψη καυσίμων αναγκάζει ιερείς να μετακινούνται με ποδήλατα, η διανομή τροφίμων σε ευάλωτες ομάδες γίνεται με περιορισμένα μέσα, ενώ οι συχνές διακοπές ρεύματος δυσχεραίνουν ακόμη και βασικές καθημερινές λειτουργίες, όπως η προετοιμασία γευμάτων.

Μέσα σε αυτή τη σύνθετη κατάσταση, το Βατικανό επιδιώκει να συμβάλει στην εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης, που θα περιορίσει την ανθρωπιστική κρίση χωρίς να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση. Η Αγία Έδρα προκρίνει τον διάλογο αντί της σύγκρουσης, ενθαρρύνει σταδιακές κινήσεις και από τις δύο πλευρές και δίνει προτεραιότητα στην άμεση ανακούφιση του κουβανικού λαού.

Παρά τις δυσκολίες, οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, με την ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια πιο ήπια και σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης για τον κουβανικό λαό.

Με πληροφορίες της Washington Post