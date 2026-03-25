Ο Τραμπ στέλνει στη Μέση Ανατολή την 82η Μεραρχία - Το σχέδιο 15 σημείων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» 15 σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα διαταγή από το Πεντάγωνο να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες και επαφές με το Ιράν, πήραν περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Καναλιού 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν· το Ισλαμαμπάντ διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.

Τρεις πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές -κατ’ αυτές, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κι ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ- πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.

