Ο Τραμπ στέλνει στη Μέση Ανατολή την 82η Μεραρχία - Το σχέδιο 15 σημείων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» 15 σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.
Την ίδια ώρα διαταγή από το Πεντάγωνο να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες και επαφές με το Ιράν, πήραν περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού.
Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Καναλιού 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν· το Ισλαμαμπάντ διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.
Τρεις πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάζονται, ανέφεραν ότι οι αμερικανοί διαπραγματευτές -κατ’ αυτές, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κι ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ- πρότειναν κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε οι ιρανικές αρχές να μελετήσουν την πρόταση.
Άλλαξε ξανά η τιμή στο πετρέλαιο - Πόσο έφτασε τώρα
Η αλλαγή έγινε με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.
Ιράν σε ΗΠΑ: Διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας
«Πετάει» πάνω από τα 2 ευρώ η πανελλαδική τιμή των καυσίμων
«Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους»
Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σχέδιο 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που καταρτίστηκε από την Ουάσινγκτον διαβιβάστηκε στην Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο Reuters πρόσωπο με γνώση του θέματος.
«Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.
«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».
Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο ιρανικός στρατός απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για συμφωνία
2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού
Διαταγή από το Πεντάγωνο να αρχίσουν να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή ώστε να δοθούν στον πρόεδρο Τραμπ πρόσθετες στρατιωτικές επιλογές, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές πρωτοβουλίες και επαφές με το Ιράν, πήραν περίπου 2.000 στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού.
Την αποκάλυψη έκαναν δύο αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας στους New York Times.
Οι μάχιμες δυνάμεις θα προέρχονται από τη «Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης» της μεραρχίας, μια ταξιαρχία περίπου 3.000 στρατιωτών ικανή να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.
Το απόσπασμα περιλαμβάνει τον Υποστράτηγο Μπράντον Ρ. Τέγκτμαϊερ, τον διοικητή της μεραρχίας, και δεκάδες μέλη του επιτελείου του, καθώς και δύο τάγματα, το καθένα με περίπου 800 στρατιώτες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Περισσότεροι από τους στρατιώτες της ταξιαρχίας θα μπορούσαν να σταλούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν ακόμη οι ίδιοι αξιωματούχοι.
Δεν είναι σαφές πού θα πάνε οι αλεξιπτωτιστές στη Μέση Ανατολή, αλλά η τοποθεσία θα βρίσκεται σε απόσταση βολής από το Ιράν, τόνισαν οι αξιωματούχοι. Για παράδειγμα, οι αλεξιπτωτιστές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο βόρειο Περσικό Κόλπο, το οποίο βομβαρδίστηκε από τους Αμερικανούς νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Περίπου 2.500 πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στη Μέση Ανατολή αργότερα αυτή την εβδομάδα, και οι Αμερικανοί διοικητές θα μπορούσαν επίσης να τους χρησιμοποιήσουν για να καταλάβουν το νησί Χαργκ ή για να βοηθήσουν στην εκκαθάριση του Στενού του Ορμούζ. Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τη στρατηγική πλωτή οδό για το μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κυκλοφορίας.
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο 15 σημείων
Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απαιτεί η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό).
Κατά τα δημοσιεύματα, ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή («proxies» κατά την ορολογία της Ουάσιγκτον, τον «άξονα της αντίστασης» κατ’ αυτήν της Τεχεράνης), από τη Χεζμπολά στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ακόμη, αξιώνεται να οριστούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.
Το στενό του Χορμούζ, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές, θα ανοίξει πλήρως, προβλέπει άλλο σημείο.
Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.
Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αντιδράσει επισήμως μέχρι στιγμής στις πληροφορίες αυτές.
Στα δεκαπέντε σημεία δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο που να αφορά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.
Δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη, ούτε το άλλο μέρος στον πόλεμο, το Ισραήλ, σύμφωνα με τους Τάιμς και ρεπορτάζ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι συνομιλητές της κυβέρνησής του στην Τεχεράνη είναι οι «σωστοί» και ότι θέλουν «διακαώς, δεν έχετε ιδέα πόσο διακαώς» να κλειστεί «συμφωνία», καθώς και ότι στην διπλωματική διαδικασία διαδραματίζουν ρόλο ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κι ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.