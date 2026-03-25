Η Goldman Sachs παραμένει θετική για την πορεία του χρυσού.

Ο χρυσός καταγράφει ισχυρή άνοδο άνω του 3% στο άνοιγμα των συναλλαγών της Τετάρτης , καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου μείωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός διαμορφώθηκε στα 4.543,70 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 141,70 δολαρίων ή 3,22%. Αντίστοιχα, το ασήμι κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, φτάνοντας τα 73,21 δολάρια με κέρδη 3,641 δολάρια ή 5,23%. Η πλατίνα ενισχύθηκε στα 1.946,20 δολάρια με άνοδο 2,83%, ενώ το παλλάδιο διαμορφώθηκε στα 1.460,50 δολάρια, καταγράφοντας κέρδη 2,26%.

Η άνοδος του χρυσού ήρθε μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, η οποία ακολούθησε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας για ειρήνη.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης δολαρίου κατέγραψε μικρή πτώση, γεγονός που επίσης ενίσχυσε τον χρυσό, καθώς το ασθενέστερο δολάριο καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πιο ελκυστικό για επενδυτές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Η Goldman Sachs παραμένει θετική για την πορεία του χρυσού, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη διόρθωση των τιμών ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, λόγω των υψηλότερων προσδοκιών για επιτόκια και της μεταβλητότητας στις αγορές. Όπως σημειώνουν αναλυτές της τράπεζας, οι αυξημένες προσδοκίες για επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση μέσω των ETF χρυσού, ενώ σε περιόδους έντονης πίεσης στις αγορές οι επενδυτές συχνά πωλούν χρυσό για κάλυψη ζημιών σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, η τράπεζα διατηρεί μακροπρόθεσμα ανοδική πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι ο χρυσός μπορεί να φτάσει τα 5.400 δολάρια έως το τέλος του έτους, κυρίως λόγω των αγορών από κεντρικές τράπεζες, καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθεματικά τους σε περιουσιακά στοιχεία με χαμηλότερο γεωπολιτικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο.