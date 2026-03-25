Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν στις συναλλαγές της Τετάρτης, μετά από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» με την Τεχεράνη και ότι το Ιράν φαίνεται πρόθυμο να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται ότι υπάρχουν άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο διαμορφώθηκε στα 88,33 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 4,02 δολαρίων ή ποσοστό 4,35%, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη καθοδική τάση που επικρατεί στην αγορά. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο Μπρεντ υποχώρησε στα 99,06 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 5,43 δολαρίων ή 5,20%, με την αγορά να πιέζεται από ανησυχίες για τη ζήτηση και τη γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Πτωτικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 2,883 δολάρια, καταγράφοντας μείωση 0,06 δολαρίων ή 2,04%. Η αγορά φυσικού αερίου συνεχίζει να παρουσιάζει μεταβλητότητα, επηρεαζόμενη από τα αποθέματα, τις καιρικές συνθήκες και τη ζήτηση ενέργειας σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε πίσω από προηγούμενη απειλή για επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές «με βάση το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε». Όπως ανέφερε, «μιλάνε μαζί μας και μιλάνε λογικά», όταν ρωτήθηκε να εξηγήσει την αλλαγή στάσης.

Οι New York Times μετέδωσαν, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ιράν πρόταση 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένει ασαφές σε πόσους Ιρανούς αξιωματούχους έχει κοινοποιηθεί η πρόταση, η οποία παραδόθηκε μέσω του Πακιστάν, ενώ δεν είναι βέβαιο αν το Ισραήλ, που πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ, θα υποστηρίξει το σχέδιο.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της ανώτατης μεικτής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν προειδοποίησε ότι οι αγορές πετρελαίου θα παραμείνουν ευμετάβλητες, τονίζοντας ότι οι τιμές δεν θα σταθεροποιηθούν έως ότου διασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα υπό τον στρατιωτικό έλεγχο της χώρας.

Τι «βλέπουν» αναλυτές

Αναλυτές της Goldman Sachs σημειώνουν ότι η τρέχουσα διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου αποτελεί το μεγαλύτερο σοκ των τελευταίων δεκαετιών ως ποσοστό της παγκόσμιας προσφοράς, υπογραμμίζοντας την εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι αγορές. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, οι βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών καθορίζονται λιγότερο από αλλαγές στα βασικά σενάρια και περισσότερο από τις μεταβολές στην πιθανότητα ακραίων σεναρίων, με το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται ουσιαστικά με ένα γεωπολιτικό premium κινδύνου, καθώς οι επενδυτές αντισταθμίζουν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών και χαμηλών αποθεμάτων.

Το βασικό σενάριο της Goldman Sachs προβλέπει ότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ομαλοποιηθούν τον Απρίλιο μέσα σε περίοδο περίπου τεσσάρων εβδομάδων, εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.