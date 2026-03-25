Χαλαρώνει ο κλοιός στο Ορμούζ. Πυρκαγιά στο Κουβέιτ. Τουλάχιστον 9 νεκροί στον Λίβανο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον γειτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Κόλπο και του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φάνηκαν να καθησυχάζουν κάπως τις αγορές.

Οι αρχές του Ιράν ανέφεραν χθες ότι τα «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν στο εξής να διασχίζουν «με ασφάλεια» τα Στενά του Ορμούζ «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ).

Σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αυτή και ο αποκλεισμός της από την Τεχεράνη τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=0uMh6caaUxw}

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για ιρανικό «μεγάλο δώρο» στον ίδιο όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο, χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε. Μπορεί ωστόσο, απλώς να αναφερόταν στην ανακοίνωση των ιρανικών αρχών πως θα χαλαρώσουν τον κλοιό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τα φαινόμενα σε αντίδραση για τις αμερικανικές υποσχέσεις περί διαπραγματεύσεων και την ιρανική ανακοίνωση για τις διελεύσεις πλοίων από το στενό, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν και ασιατικά χρηματιστήρια επέστρεψαν στο πράσινο.

Για την ώρα πάντως, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει πως διεξάγεται καμιά διαπραγμάτευση.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος παρουσιάζεται από το Axios ως ο βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ, διέψευσε κατηγορηματικά πως διεξάγονται συνομιλίες. Η ιρανική διπλωματία το μόνο που έχει επιβεβαιώσει είναι πως έλαβε από «φίλες χώρες» αμερικανικά μηνύματα που ενημέρωναν ότι η Ουάσιγκτον θέλει «διαπραγματεύσεις».

Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

{https://www.youtube.com/watch?v=K9OFF0AW3h4}

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι Φρουροί έβαλαν στο στόχαστρο τοποθεσίες στο βόρειο και στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, δυο στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ, και ακόμη δυο, την πρώτη στο Μπαχρέιν και τη δεύτερη στην Ιορδανία, με «κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας» που χρησιμοποιούν «υγρά και στερεά καύσιμα», καθώς και «drones εφόρμησης».

Επίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως αναχαιτίστηκαν δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικός πύραυλος.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου· ο πόλεμος εξαπλώθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη προχωρά σε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ και συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή του Κόλπου, στοχοποιώντας στρατιωτικές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, άλλες υποδομές.

Σύμφωνα με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας μέσω X από τη 01:42 ως τις 04:41, αναχαιτίστηκαν 25 drones και βαλλιστικός πύραυλος, στη μεγάλη πλειονότητά τους στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος του βασιλείου.

Το Κουβέιτ υφίσταται τις πρώτες πρωινές ώρες νέες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε ο στρατός, έπειτα από επιδρομή drone μερικές ώρες νωρίτερα η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Εμιράτου.

{https://www.youtube.com/watch/QSqgncQ_wmU}

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο μέσω X.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές οι οποίες στοχοποίησαν κοινότητες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, προσκείμενου στο Ιράν, μεταδίδει το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Κατά το πρακτορείο, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν κοντά στη Ναμπάτια, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τραυματίστηκε στην Ααντλού, νότια της Σιδώνας, ενώ ακόμη 2 σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων, επίσης κοντά στη Σιδώνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=mnNN71crQRM}