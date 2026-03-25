Η αλλαγή έγινε με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποιότητας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, μειώνεται κατά σχεδόν 6% τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως προς τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε «μη εχθρικά» πλοία και τα δημοσιεύματα περί επίδοσης «σχεδίου» 15 σημείων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%, στα 98,30 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 5,01%, στα 87,72 δολάρια.