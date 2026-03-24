Είναι η πρώτη φορά που ένα λιθουανικό δέντρο κερδίζει το βραβείο στις 15 ετήσιες διοργανώσεις του διαγωνισμού, που θυμίζει πολύ Eurovision.

Μια λιθουανική βελανιδιά ανακηρύχθηκε το Ευρωπαϊκό Δέντρο της Χρονιάς 2026 την Τρίτη, θέτοντας τέλος σε τέσσερα χρόνια πολωνικής κυριαρχίας στον διαγωνισμό που θυμίζει Eurovision σε επίπεδο συμμετοχής και ψηφοφορίας, αλλά για δέντρα.

Η Βελανιδιάς του Λαουκάι ηλικίας 400 ετών που στέκεται περήφανα στην αγροτική κοινότητα Rukai, στέφθηκε σε τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών, νικώντας μια άγρια ​​μηλιά με θέα ένα σλοβακικό χωριό και μια στραβή φτελιά που γέρνει πάνω από την τάφρο ενός πολωνικού κάστρου.

«Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετική, ιστορική στιγμή για τη Λιθουανία. Κάποια στιγμή, αυτό το δέντρο σχεδόν ξεχάστηκε, αλλά οι άνθρωποι ενώθηκαν, το φρόντισαν και του έδωσαν μια νέα ζωή. Σήμερα, είμαστε εδώ εξαιτίας αυτού», δήλωσε ένας Λιθουανός εκπρόσωπος παραλαμβάνοντας το βραβείο, ενώ Πολωνοί σχολιαστές παρακάλεσαν τους αξιωματούχους να «σταματήσουν την καταμέτρηση» κατά τη διάρκεια του streaming στο YouTube.

Είναι η πρώτη φορά που ένα λιθουανικό δέντρο κερδίζει το βραβείο στις 15 ετήσιες διοργανώσεις του διαγωνισμού. Η νίκη της Βελανιδιάς του Λαουκάι έρχεται μετά από μια αλλαγή στο διαδικτυακό σύστημα ψηφοφορίας που παλαιότερα ευνοούσε τις μεγαλύτερες χώρες και πέρυσι τροφοδότησε μια πικρή διαμάχη μεταξύ των Πολωνών και Ισπανών.

Η Πολωνία έχει κερδίσει τους τελευταίους τέσσερις διαγωνισμούς, κυρίως χάρη στις ψήφους των ακολούθων του πολωνικού λογαριασμού meme στο Instagram Make Life Harder, ο οποίος προωθούσε σε μεγάλο βαθμό τους Πολωνούς συμμετέχοντες. Αλλά ο περσινός διαγωνισμός επιδεινώθηκε από μια καμπάνια σε μια ισπανική δημόσια τηλεοπτική κωμική εκπομπή με μια πινακίδα που αποκαλούσε το δέντρο «ένα σωρό σκ@@ά» και έλεγε ότι μύριζε «σαν μασχάλες».

Η τεταμένη ατμόσφαιρα στο διαδίκτυο και στην τελετή έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο του διαγωνισμού να φέρει δηλαδή τις κοινότητες κοντά γύρω από μια κοινή αγάπη για τη φύση. Αντί να καταμετρούν τις ατομικές ψήφους, οι διοργανωτές επινόησαν ένα σύστημα «βαθμών δέντρων» όπου μια ψήφος για ένα δέντρο που καλλιεργείται σε μια μικρότερη χώρα μετρούσε παραπάνω από μία που δίνεται σε έναν διαγωνιζόμενο από ένα μεγαλύτερο κράτος.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στους συναδέλφους μου, που είχαν αρκετό θάρρος να σχεδιάσουν αυτό το σύστημα και να το εφαρμόσουν», δήλωσε ο Petr Kazda, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Συνεργασίας της Τσεχίας, το οποίο υποστηρίζει την εκδήλωση.

Από περίπου 200.000 ψήφους, η Βελανιδιά του Λαουκάι έλαβε 6.153 βαθμούς, η μηλιά της Σλοβακίας 4.766 βαθμούς και η φτελιά της Πολωνίας 4.720 βαθμούς. Η φλαμουριά της Argyle Street της Βρετανίας, η οποία υψώνεται πάνω από έναν από τους κύριους δρόμους της Γλασκώβης, τερμάτισε τελευταία στην 12η θέση με 536 βαθμούς.

Η Ελλάδα δεν έφτασε στους φιναλίστ. Μπορείτε να δείτε τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους ωστόσο ΕΔΩ.

Με πληροφορίες του Politico