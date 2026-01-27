Δύο από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που επέζησαν του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, νοσηλεύονται με πολλαπλά κατάγματα.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στα social media, για την τραγική απώλεια 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία» έγραψε στην ανάρτησή του.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον Μιχάι Μπαλάν, διευθυντή του νοσοκομείου της Τιμισοάρα, όπου νοσηλεύονται οι τρεις επιζώντες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, «ο ένας εκ των τραυματιών έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος τραυματίας έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος».