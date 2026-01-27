Το πέταλο που θα φιλοξενούσε τους φίλους του ΠΑΟΚ θα είναι κλειστό.

Ανοικτή θα παραμείνει η θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, όλες οι εκδρομές στη Λιόν ακυρώνονται, ενώ το πέταλο που θα τους φιλοξενούσε θα είναι κλειστό.

Η ανακοίνωση

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

2Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».