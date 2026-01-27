«Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε», είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις πρώτες δηλώσεις του μετά την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Συντετριμμένος δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, από την τραγωδία με τους 7 νεκρούς φιλάθλους της ομάδας μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Λουτσέσκου μιλώντας στο ρουμάνικο Gazeta Sporturilor, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και σε ολόκληρη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

«Για τον ΠΑΟΚ, τα πάντα είναι ξεχωριστά. Είναι μια τεράστια οικογένεια, η οποία τώρα υποφέρει» είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο 56χρονος Ρουμάνος προπονητής με αδύναμη φωνή, δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία.

«Πράγματι, είναι μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανώς, στη Ρουμανία, μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέρος μιας τεράστιας οικογένειας. Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά σε αγγίζει σε μεγάλο βαθμό. Εξακολουθείς να το βιώνεις στο μέγιστο βαθμό. Η θλίψη είναι απέραντη! Δύσκολο να εξηγηθεί με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες όσων ενεπλάκησαν στο ατύχημα» δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός.

«Δεν θέλω να σκέφτομαι. Λυπάμαι πολύ για αυτό που περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη» πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε ακόμα πως «Οι τραγωδίες υπάρχουν, και πάντα θα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Η ιστορία είναι γεμάτη τραγωδίες. Όλοι πρέπει να έχουν τη δύναμη να προχωρήσουν και πρέπει να τους στηρίξουμε από όλες τις απόψεις. Πρέπει να νιώθουν ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια δίπλα τους, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν. Με κάποιο τρόπο, πρέπει να προχωρήσουμε», δήλωσε ο Λουτσέσκου.

Με πληροφορίες του Gazeta Sporturilor