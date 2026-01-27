Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Ένα ταξίδι χαράς, για την αγαπημένη τους ομάδα, είχε τραγική κατάληψη για επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που βύθισε στη θλίψη τον αθλητικό- και όχι μόνο- κόσμο της Ελλάδας.

Δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ, άνθρωποι από 20 έως 30 ετών, επέβαιναν στο mini bus που συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα. Ο τραγικός απολογισμός είναι επτά νεκροί και τρεις τραυματίες, που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο στην Τιμισοάρα.

Είχαν ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα και ταξίδευαν με προορισμό τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Λιόν την Πέμπτη, στο πλαίσιο του Europa League, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα που ξύπνησε μνήμες από την 4η Οκτωβρίου 1999. Τότε, έξι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» σκοτώθηκαν, στο τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη που ενεπλάκη πούλμαν το οποίο μετέφερε υποστηρικτές της ομάδας.

Στο mini bus επέβαιναν πέντε άνθρωποι από την Αλεξάνδρεια, τρεις από τη Θεσσαλονίκη και δύο από την Κατερίνη. Από τους επτά νεκρούς του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, τρεις κατάγονται από την Αλεξάνδρεια, τρεις από τη Θεσσαλονίκη και ένας από την Κατερίνη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών

Η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώθηκε δυστύχημα τηλεφώνημα φιλάθλου που επέβαινε στο mini bus, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα και η ζωή τους δε διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Οι τρεις τραυματίες έχουν τη συνείδησή τους, έχουν τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους», δήλωσε στο OPEN ο υπουργός Υγείας. «Δεν υπάρχει κανένας διασωληνωμένος, είναι χτυπημένοι, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους αυτή τη στιγμή που μιλάμε», τόνισε.

«Εάν κριθεί απαραίτητο από τους γιατρούς και είναι δυνατόν είμαστε έτοιμοι να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα αμέσως», συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Έλληνας πρόξενος στο Βουκουρέστι, Ευθύμιος Φωκάς και διερμηνέας της πρεσβείας μετέβησαν στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες και τον συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές σε ό,τι αφορά στις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Το mini bus προσπέρασε ένα βυτιοφόρο, κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με συνέπεια να διαλυθεί το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι Έλληνες, ενώ κομμάτια του εκσφενδονίστηκαν και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα σε μεγάλη απόσταση.

Βίντεο από κάμερα οχήματος, που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταγράφει τη στιγμή του δυστυχήματος. Το mini bus προσπέρασε ένα βυτιοφόρο- η κάμερα του οποίου κατέγραψε τη σύγκρουση- και ενώ φάνηκε να επιστρέφει στη λωρίδα του, κινήθηκε αμέσως ξανά προς τα αριστερά, ίσως επιχειρώντας να κάνει νέα προσπέραση. Όμως, από το αντίθετο ρεύμα ερχόταν ένα φορτηγό, με το οποίο συγκρούστηκε μετωπικά το mini bus, με σφοδρότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzf84ukgpg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο δρόμος στον οποίο έγινε το δυστύχημα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχουν καταγραφεί πολλά τροχαία. Πρόκειται για δρόμο που χρησιμοποιούν πολλές νταλίκες, προκειμένου να αποφύγουν τις πολύωρες καθυστερήσεις στα τελωνεία της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με το Mega.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το δυστύχημα

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, εκτιμάται ότι το mini bus «ακούμπησε» το βυτιοφόρο την ώρα που το προσπερνούσε, προτού συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Σημείο «κλειδί» που εξετάζεται στην έρευνα για την αίτια της τραγωδίας είναι το σύστημα Lane assist και το αν λειτουργούσε τη στιγμή της προσπέρασης. Το Lane Assist είναι σχεδιασμένο να παρεμβαίνει και να ειδοποιεί τον οδηγό όταν το όχημα εκτρέπεται από τη λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς φλας, ώστε να παραμείνει εντός της λωρίδας.

Σε αυτή την περίπτωση, εξετάζεται εάν αυτό το σύστημα «κράτησε» το όχημα στην αντίθετη λωρίδα, αν και στο βίντεο από το δυστύχημα φαίνεται ότι ο οδηγός άναψε αρχικά το δεξί φλας και αμέσως μετά το αριστερό. Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν υπήρξε τεχνική βλάβη ή αν υπήρξε ανθρώπινος παράγοντας που οδήγησε στη μοιραία εκτροπή.

Στο βίντεο της σύγκρουσης φαίνεται πως ο οδηγός του mini bus δεν πάτησε το φρένο πριν από τη σύγκρουση, καθώς τα φώτα των STOP δεν άναψαν. Επίσης φαίνεται να απομακρύνεται η πιθανότητα να «έπαθε» λάστιχο, καθώς εκτιμάται ότι σε τέτοια περίπτωση ο οδηγός είτε θα είχε προσπαθήσει να επαναφέρει το όχημα, ή θα είχε φρενάρει.

ΠΑΟΚ: Στον αβάσταχτο πόνο τους, οι οικογένειες δεν θα είναι μόνες

«Ποτέ ξανά», είναι η ευχή του ΠΑΟΚ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή επτά φίλων της ομάδας.

«Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ΠΑΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως «στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες» και υπογραμμίζει ότι θα κάνει τα πάντα ώστε οι τραυματίες να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά. Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού. Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο. Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα. Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzjw68au675?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιβάν Σαββίδης: Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση για το τροχαίο δυστύχημα ο Ιβάν Σαββίδης.

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας», επεσήμανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ.

«Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο», συμπλήρωσε.

Η δήλωση του Ιβάν Σαββίδη

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους.

Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

Μεσίστιες οι σημαίες στην Τούμπα

Βαρύ είναι το κλίμα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, όπου οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, απόφαση που ελήφθη σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

Έξω από την έδρα του «δικεφάλου του βορρά» τοποθετήθηκαν καντηλάκια, μαζί με κασκόλ της ομάδας και λουλούδια, για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ταξίδευαν προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το ματς στη Λιόν.

Εκεί βρέθηκαν το βράδυ ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, για να τιμήσουν μαζί με φιλάθλους τη μνήμη των επτά θυμάτων του δυστυχήματος.

Αδύνατη η αναβολή του ματς με τη Λιόν

Μετά το δυστύχημα, ο ΠΑΟΚ επικοινώνησε με την UEFA, ωστόσο ήταν αδύνατη η αναβολή του ματς της Πέμπτης κόντρα στη Λιόν, σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ. Ο «δικέφαλος του βορρά» είναι σε επαφή με την UEFA προκειμένου να γίνουν όσα πρέπει, προκειμένου η ομάδα να εκφράσει το πένθος της.

Μόλις έγινε γνωστή η τραγωδία, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη. O πρόεδρος της ομάδας έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σορών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Για τη Ρουμανία αναχώρησε ο Μάριος Τσάκας, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ, συνοδευόμενος από νομικούς, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να υποστηριχθούν οι τραυματίες.

Με ανακοίνωση η Λιόν εξέφρασε συλλυπητήρια για την τραγική απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. «Θα αποδοθεί φόρος τιμής» κατά τη διάρκεια του ματς, ανέφερε σε ανάρτηση η γαλλική ομάδα.

{https://x.com/OL/status/2016176925333483531}

Η UEFA με ανάρτηση επίσης εξέφρασε συλλυπητήρια σε όσους επηρεάστηκαν από το τραγικό δυστύχημα.

{https://x.com/UEFA/status/2016215901704458745}

Συλλυπητήρια από τον πολιτικό και τον αθλητικό κόσμο

Μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς Έλληνες, σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους των θυμάτων.

Αλλά και ο αθλητικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη θλίψη και την οδύνη του, καθώς ανακοινώσεις έβγαλαν ΠΑΕ, ΚΑΕ, όπως και σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών πολλών συλλόγων.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/pfbid02hFR9nAUtSMiL3Tf9yqtgrqZ6tksatoJB7J8hu39NYdW47gXYfQBioWffbjbF32Gyl}

{https://x.com/androulakisnick/status/2016161281191915583}

{https://x.com/SFamellos/status/2016187220403564594}

{https://x.com/gt_kke/status/2016185649770934281}

{https://x.com/NewLeftGR/status/2016183446528208924}

{https://x.com/olympiacosfc/status/2016168643176841644}

{https://x.com/paofc_/status/2016168971045646632}

{https://x.com/Super_League_GR/status/2016170694631981297}

{https://x.com/aekbcgr/status/2016171262968504686}

{https://x.com/HellenicOlympic/status/2016159157024342383}

{https://www.facebook.com/super3official/posts/pfbid0SYpDhAAY6DQy5qE5jAH4t4a7hfG2DWmpZ6pTMhgkZocZ7frZdXx1AMvofZLrtbCcl}

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, lugojinfo.ro