Με σοβαρά κατάγματα οι δύο από τους τρεις φίλους του ΠΑΟΚ.

Σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα βρίσκονται οι τρεις φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν από το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον Μιχάι Μπαλάν, διευθυντή του νοσοκομείου «ο ένας εκ των τραυματιών έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος τραυματίας έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος».

Τι λένε τα ρουμανικά ΜΜΕ

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Κωνσταντίνος Χασιώτης, αναλύει τα πιθανά αίτια του θανατηφόρου τροχαίου με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

