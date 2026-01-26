Τάχθηκε κατά ενός ευρωπαϊκού στρατού. «Θα άρεσε πολύ στον Πούτιν», είπε ο Ρούτε.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, τόνισε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στέλνοντας το μήνυμα «συνεχίστε να ονειρεύεστε» σε όσους πιστεύουν πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

«Εάν κάποιος εδώ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη ως σύνολο μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ… συνεχίστε να ονειρεύεστε. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε», είπε απευθυνόμενος στις επιτροπές Άμυνας και Διεθνών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. «Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Ένας «ευρωπαϊκός πυλώνας (του ΝΑΤΟ) είναι κατά κάποιο τρόπο κενά λόγια», τόνισε και εξέφρασε την άποψη πως ένας ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε «πολλές επικαλύψεις» θα έκανε τα πράγματα «πιο περίπλοκα» και αυτό «θα άρεσε πολύ» στον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Οπότε ξανασκεφτείτε το», συμπλήρωσε.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Μαρκ Ρούτε επέμεινε για την ισχυρή δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, παρά την αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.

Χωρίς τις ΗΠΑ, η υπεράσπιση της Ευρώπης θα κόστιζε μια περιουσία, ανέφερε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ. «Αν πραγματικά η Ευρώπη θέλει να προχωρήσει μόνη της… ξεχάστε ότι μπορείτε να το πετύχετε με το 5%», δήλωσε, αναφερόμενος στο ποσοστό επί του ΑΕΠ που προβλέπεται να δαπανούν για την άμυνα τα μέλη του ΝΑΤΟ έως το 2035. «Θα είναι 10%», συνέχισε.

«Πρέπει να αναπτύξετε τις δικές σας πυρηνικές ικανότητες- αυτό κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σενάριο, θα χάσετε τον απόλυτο εγγυητή της ελευθερίας μας, που είναι η αμερικανική πυρηνική ομπρέλα. Οπότε, καλή τύχη», πρόσθεσε.

