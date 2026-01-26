Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την παρουσία ισχυρών αμερικανικών στρατευμάτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου, του εδάφους ή των χωρικών υδάτων τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους στην ουδετερότητα και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, παρότι εξέφρασε την ελπίδα να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί.

{https://x.com/ALHASSANMU72205/status/2015857808126754936}

Οι προειδοποιήσεις του Τραμπ αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την καταστολή των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας και την πιθανή επανεκκίνηση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Οι διαδηλώσεις αυτές, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οδήγησαν στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περαστικών, και χαρακτηρίζονται ως η πιο σφοδρή καταστολή από την εποχή της επανάστασης του 1979 και της ανάληψης της εξουσίας από τους σιίτες κληρικούς.

{https://x.com/omiverseglobal/status/2015860502434611543}