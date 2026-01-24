Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», δήλωσε χθες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, εν όψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η στρατιωτική ενίσχυση- ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση- αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Γι’ αυτό τον λόγο τα πάντα είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμό στο Ιράν», δήλωσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε την όποια επίθεση- περιορισμένη, άνευ περιορισμών, χειρουργική, με συμβατικά μέσα, όπως κι αν την ονομάσουν- ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον σκληρότερο δυνατόν τρόπο για να το διευθετήσουμε», δήλωσε ο αξιωματούχος.

{https://www.youtube.com/watch?v=BqOy9qcqmM8}

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται. «Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Εάν οι Αμερικάνοι παραβιάσουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, θα απαντήσουμε», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος. Αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ακριβώς θα μπορούσε να είναι η ιρανική απάντηση.

Έκκληση προς το Ιράν «να τερματίσουν την βάναυση καταστολή» του κινήματος διαδηλώσεων

Χθες, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε τις ιρανικές αρχές «να τερματίσουν την βάναυση καταστολή» του κινήματος διαδηλώσεων στη χώρα, με την Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων να τονίζει πως αξιόπιστες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο αριθμός θανάτων διαδηλωτών είναι πολύ υψηλότερος από τους αριθμούς που δίνει το ιρανικό καθεστώς.

{https://www.youtube.com/watch?v=mIHt_HuI3I0}

Μάλιστα, η Αποστολή του ΟΗΕ μίλησε για χιλιάδες θανάτους διαδηλωτών, λέγοντας πως η βία στο πρόσφατο κύμα κινητοποιήσεων στο Ιράν είναι η πιο θανατηφόρα καταστολή μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979

«Καλώ τις ιρανικές αρχές να επανεξετάσουν τη θέση τους, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να τερματίσουν την βάναυση καταστολή τους, όπως συνοπτικές δίκες και τις δυσανάλογες ποινές», δήλωσε ο Τουρκ κατά την έναρξη ειδικής συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αφιερωμένης στην κατάσταση στο Ιράν.

Ο Ύπατος Αρμοστής χαρακτήρισε την καταστολή «ένα μοτίβο υποδούλωσης και συντριπτικής ισχύος που δεν μπορεί ποτέ να αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες και τις απογοητεύσεις των ανθρώπων».

«Απαιτώ την άμεση απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται αυθαίρετα από τις ιρανικές αρχές. Και ζητώ την πλήρη αναστολή της εφαρμογής της θανατικής ποινής», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Την Δευτέρα η Ισλανδία, η Γερμανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Μολδαβία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν την διεξαγωγή της ειδικής αυτής συνόδου, η οποία υποστηρίχθηκε από περισσότερα από 20 άλλα κράτη μέλη.

Το σχέδιο ψηφίσματος που συζητήθηκε την Παρασκευή ζητά διετή παράταση της Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, η οποία συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν με αφορμή τον θάνατο της νεαρής Ιρανής Μαχσά Αμινί στα χέρια της αστυνομίας ηθών.

Το κείμενο εκφράζει «τη βαθιά του ανησυχία για τη βίαιη και άνευ προηγουμένου καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών από τις δυνάμεις ασφαλείας» στο Ιράν, «συμπεριλαμβανομένων αναφορών για εξωδικαστικές δολοφονίες διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και τη χρήση υπερβολικής και θανατηφόρας βίας».

Την Τετάρτη, οι ιρανικές αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα έναν πρώτο απολογισμό 3.117 νεκρών. Σύμφωνα με το ιρανικό καθεστώς, οι 2.427 είναι «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

{https://www.youtube.com/watch?v=ShC7-kepGzI}

Νωρίτερα χθες η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 5.002 ανθρώπων κατά την διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν, στην συντριπτική τους πλειονότητα διαδηλωτών, και τουλάχιστον 26.852 συλλήψεις.

Από την πλευρά της, η μκο Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να φθάνει τις 25.000.

Σύμφωνα με τον Τουρκ, «οι ιρανικές αρχές έχουν επιδιώξει να απονομιμοποιήσουν τους διαδηλωτές χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκράτες», «εχθρούς του κράτους» και «ξένους πράκτορες».

«Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την υπερβολική, περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας, ούτε μπορεί να μειώσει την υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει τον σεβασμό των νομικών διαδικασιών και τη διαφάνεια στις έρευνες», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η «ατιμωρησία» για τις παραβιάσεις «τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια και τις εντάσεις στο Ιράν». «Επομένως, επιμένω να διεξαχθούν ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

Αν ανανεωθεί, η Αποστολή Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν θα πρέπει να παρουσιάσει τα ευρήματά της στην 63η σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας τον επόμενο Σεπτέμβριο.