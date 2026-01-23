Ο Τζέι ντι Βανς είπε πως το πεντάχρονο παιδί ανέλαβε να «φροντίσει» η ICE διότι ο πατέρας του, τον οποίο παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως θέλει να «ρίξει τη θερμοκρασία» στην πόλη.

Η ICE διεξάγει επί εβδομάδες επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολιτεία Μινεσότα, στο πλαίσιο της οποίας σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδα 37 ετών, μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας την 7η Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Την ώρα που η δημοκρατική αντιπολίτευση τον κατηγορεί πως έριξε λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος επιθετικά τον αστυνομικό που σκότωσε τη μητέρα τριών παιδιών, ο Τζέι Ντι Βανς πήγε στη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και για να «ρίξει τη θερμοκρασία», όπως διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», πέταξε απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης που πλέον βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά, «αλλά κάντε το ειρηνικά».

Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν αντιδράσεις

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη τη φωτογραφία μικρού αγοριού, που οδηγήθηκε όπως ανέφεραν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας από την ICE.

Στη φωτογραφία, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν στο σχολείο του, το αγοράκι εικονίζεται σκυθρωπό, φορώντας μπλε σκούφο διακοσμημένο με λευκά αυτιά λαγού και σακίδιο πλάτης, ενώ πίσω του διακρίνεται η σιλουέτα αστυνομικού ντυμένου στα μαύρα.

Το στιγμιότυπο γνώρισε τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.

Ο κ. Βανς είπε πως το πεντάχρονο παιδί ανέλαβε να «φροντίσει» η ICE διότι ο πατέρας του, τον οποίο παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

«Μονολόγησα "ω θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;"», υποστήριξε ο κ. Βανς, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» διερωτήθηκε.

Για άλλη μια φορά, ο αμερικανός αντιπρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Μινεσότα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας μετανάστευσης στην έλλειψη συνεργασίας της αστυνομίας στην πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει δημοκρατικούς, κι είναι πλέον στόχος της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τρεις διαδηλωτές υπό κράτηση

«Μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς να προκαλείται χάος, όμως αυτό προϋποθέτει αληθινά τη συνεργασία των πολιτειακών και των τοπικών αρχών», τόνισε, καταγγέλλοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν «προστατεύονται».

Την Κυριακή, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε εκκλησία στην πρωτεύουσα της πολιτείας, τη Σεντ Πολ, καθώς νόμιζαν πως ο υποδιευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ήταν ο πάστορας.

Χθες Πέμπτη η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ δημοσιοποίησαν μέσω X οπτικό υλικό από τις συλλήψεις τριών από αυτούς: πρόκειται για δικηγόρο ειδικευμένη σε υποθέσεις πολιτικών δικαιωμάτων, ονόματι Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ, άλλης γυναίκας και άνδρα.

Κατηγορούνται πως «παρακώλυσαν» την άσκηση της «θρησκείας» των πιστών, ανέφερε η κ. Νόεμ.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN προχθές Τετάρτη, η Νεκίμα Λίβι Άρμστρονγκ, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως αποπειράται «να μεταμορφώσει ειρηνική και μη βίαιη διαδήλωση σε έγκλημα».

Με βάση βίντεο από όσα διαμείφθηκαν, διαδηλωτές και δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν την επίσημη θέση των αρχών, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

«Ασφαλώς κάνουμε έρευνα για τα πυρά εναντίον της Ρενέ Γκουντ» αλλά «κατά τρόπο που σέβεται τα δικαιώματα του κόσμου», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς, προσθέτοντας πως «αν κάποιος έκανε κάτι αξιόμεμπτο, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις».

Την 8η Ιανουαρίου, ο κ. Βανς διατεινόταν ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ «έχαιρε απόλυτης ασυλίας».

Η πολιτεία Μινεσότα έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη να διακοπεί η επιχείρηση της ICE. Προβλέπεται ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση τη Δευτέρα.

