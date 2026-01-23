Ο αμερικανός πρόεδρος βάζει τον Καναδά στη «μαύρη λίστα»: «Αποσύρω την πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης δια παντός».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Καναδάς δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στο «προσωπικό» του Συμβούλιο Ειρήνης, έπειτα από ημέρες έντασης με τον βόρειο γείτονα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του με μήνυμα προς Μαρκ Κάρνεϊ στο Truth Social, αναφέροντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «αποσύρει την πρόσκλησή του σε αυτό που θα είναι το πιο υψηλού κύρους Συμβούλιο Ηγετών που έχει ποτέ συγκροτηθεί».

Η απόφαση ελήφθη αφού ο αμερικανός πρόεδος εγκαινίασε επισήμως το Συμβούλιο Ειρήνης σε εκδήλωση νωρίς την Πέμπτη στο Νταβός της Ελβετίας.

Η επίσημη εντολή του Συμβουλίου είναι να συμβάλει στην εποπτεία και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αν και ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έχει ευρύτερες φιλοδοξίες.

Το πώς ακριβώς θα λειτουργεί το όργανο παραμένει ασαφές.

Εκπρόσωποι από 17 χώρες εμφανίστηκαν χθες στη τελετή υπογραφής του καταστατικού του συμβουλίου. Ο Καναδάς απουσίαζε.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε «κατ’ αρχήν» να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς αυτό θα λειτουργεί και πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τόνισε επίσης ότι οι «ανεμπόδιστες ροές βοήθειας» προς τη Γάζα αποτελούν «προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία».

Η κυβέρνησή του είχε αποκλείσει εξαρχής το ενδεχόμενο να πληρώσει για να εξασφαλίσει μια θέση στο συμβούλιο.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο CBS News ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεισφέρουν 1 δισ. δολάρια για να γίνουν μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης - αντί για την απλή τριετή συμμετοχή που είναι... «δωρέαν».

Ο Καναδός υπουργός Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, ήταν σαφής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα: «Ο Καναδάς δεν πρόκειται να πληρώσει για να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης».

Δεν είναι σαφές γιατί ο Τραμπ ανακάλεσε την πρόσκληση προς τον Καναδά. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αντάλλαξε σκληρές δηλώσεις με τον Κάρνεϊ τις τελευταίες ημέρες - εντείνοντας μια διαμάχη που διαρκεί μήνες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών για το εμπόριο και τους δασμούς.

Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη, ο Κάρνεϊ προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται «εν μέσω μιας ρήξης». Αναφέρθηκε στην αυξανόμενη χρήση των «δασμών ως μοχλού πίεσης», στην υποχώρηση των διεθνών θεσμών και στον κίνδυνο ότι «[εάν] οι μεγάλες δυνάμεις εγκαταλείψουν ακόμη και το πρόσχημα κανόνων και αξιών για την ανεμπόδιστη επιδίωξη της ισχύος και των συμφερόντων τους, τα οφέλη του συναλλακτισμού θα γίνουν δυσκολότερο να αναπαραχθούν».

Ο Κάρνεϊ δεν κατονόμασε τον Τραμπ, ωστόσο η ομιλία ερμηνεύτηκε ευρέως εν μέρει ως απάντηση στην προσέγγιση του αμερικανού προέδρου στην εξωτερική πολιτική.

Μία ημέρα αργότερα, στη δική του ομιλία στο Νταβός, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κάρνεϊ, κατηγορώντας τον για έλλειψη ευγνωμοσύνης απέναντι στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, λαμβάνει «πολλά δωρεάν πράγματα από εμάς».

«Παρακολούθησα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν τόσο ευγνώμων. Όμως θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες προς εμάς», είπε ο πρόεδρος σε ένα σημείο. «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τις δηλώσεις σου».

Ο Κάρνεϊ απάντησε την Πέμπτη, λέγοντας: «Ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς ευημερεί επειδή είμαστε Καναδοί».