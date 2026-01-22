Απορρίφθηκε η νέα πρόταση μομφής σε βάρος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «επιβίωσε» από μία ακόμα πρόταση μομφής- την τέταρτη που κατατέθηκε εναντίον της τους τελευταίους επτά μήνες.

Από τους 565 ευρωβουλευτές που ψήφισαν, οι 390 τάχθηκαν κατά της πρότασης μομφής, οι 165 υπέρ και 10 δήλωσαν «απών». Η πρόεδρος της Κομισιόν δεν παρέστη στην ψηφοφορία στο Στρασβούργο.

Αυτή τη φορά την πρόταση μομφής κατέθεσαν οι ακροδεξιοί «Πατριώτες για την Ευρώπη», κατηγορώντας την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τους επιτρόπους για τους χειρισμούς στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, επειδή όπως ανέφεραν υπονομεύει τους Ευρωπαίους αγρότες.

Τρεις παρόμοιες προτάσεις μομφής έχουν απορριφθεί τους τελευταίους επτά μήνες. Το όριο των 72 βουλευτών για τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί μιας πρότασης μομφής έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένες τέτοιες προσπάθειες.

Η συζήτηση για την τελευταία πρόταση μομφής έγινε τη Δευτέρα σε μια σχεδόν άδεια αίθουσα, καθώς ευρωβουλευτές τη μποϊκόταραν σε διαμαρτυρία για τις επανειλημμένες προσπάθειες της ακροδεξιάς να ανατρέψουν την Κομισιόν.

«Πόσες φορές πρέπει να ψηφίσουμε για απέλπιδες προτάσεις μομφής μέχρι να ικανοποιηθούν οι εξτρεμιστές ή να αποδεχθούν τη δημοκρατική βούληση;», αναρωτήθηκε ο ευρωβουλευτής Μπίλι Κέλεχερ, του Renew Europe, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Πηγή: Politico