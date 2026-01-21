Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «μυστικό ηχητικό όπλο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε ένα «μυστικό ηχητικό όπλο» κατά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καυχήθηκε ότι «κανείς άλλος» δεν διαθέτει αυτό το όπλο, προβάλλοντας τη δύναμη του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελευταία κυκλοφορούσαν φήμες για χρήση ηχητικού όπλου από τις ΗΠΑ, αφότου η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ισχυρίστηκε ότι μια συσκευή που χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση προκάλεσε Βενεζουελάνους στρατιώτες αιμορραγία από τη μύτη και αιματέμεση (εμετό με αίμα).

Όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή Katie Pavlich Tonight στο NewsNation ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πρέπει να ανησυχούν για την ισχύ του όπλου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανασηκώνοντας τα φρύδια του απάντησε: «Ε, ναι».

«Είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω να… κανείς άλλος δεν το έχει», συνέχισε. «Αλλά έχουμε όπλα που κανείς άλλος δεν γνωρίζει», τόνισε.

«Και λέω ότι μάλλον είναι καλό να μη μιλάμε γι’ αυτό. Ωστόσο, έχουμε μερικά απίστευτα όπλα», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «καταπληκτική» την επίθεση στη Βενεζουέλα.

Συλλέγει στοιχεία η Μόσχα

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως η Ρωσία έχει ειδικές υπηρεσίες, αποστολή των οποίων είναι η συγκέντρωση και ανάλυση πληροφοριών και πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά τους.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι «χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια» σχετικά με το τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ένα «μυστικό ηχητικό» όπλο το οποίο χρησιμοποίησαν κατά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Μαρτυρίες

Τα ηχητικά όπλα χρησιμοποιούν έντονα ηχητικά κύματα για να εξουδετερώνουν τους αντιπάλους. Ορισμένα χρησιμοποιούν εστιασμένες, επώδυνες δέσμες ήχου σε άμεσες επιθέσεις, ενώ άλλα χρησιμοποιούν συχνότητες υψηλότερου τόνου για να στοχεύουν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικό εύρος ακοής.

Τα όπλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους, προβλήματα ισορροπίας, σύγχυση και μόνιμη βλάβη στην ακοή.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τη Λέβιτ, το αμερικανικό όπλο έχει ακόμη πιο σοβαρές επιπτώσεις. Διαβάζοντας μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, που ισχυριζόταν ότι ήταν ένας από τους φρουρούς του Μαδούρο, είπε ότι ο στρατιώτης δεν μπορούσε καν να σταθεί όρθιος μετά τη χρήση του όπλου.

«Κάποια στιγμή εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», ανέφερε η μαρτυρία, σύμφωνα με το Fox News. «Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου από μέσα».

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη», συνέχισε. «Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε μετά».

Πρόσθεσε ότι «δεν είχε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η επίθεση στο συγκρότημα του Μαδούρο οδήγησε σε τουλάχιστον 100 νεκρούς, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν κάποιοι από τους θανάτους προκλήθηκαν από το ηχητικό όπλο.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια κατάφωρη, παράνομη και εγκληματική πράξη», δήλωσε στους Independent ο Τζίμι Γκουρούλε, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Notre Dame και πρώην βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ.

