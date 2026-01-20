«Αυτό δεν είναι άγνοια. Δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή», λέει για τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ πόζαρε όλο χαμόγελα δίπλα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά ο Ενές Καντέρ φρόντισε να του «θυμίσει» δίπλα σε ποιον στάθηκε.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας, σφοδρός επικριτής του Τούρκου προέδρου, θέλησε να δώσει ένα «μάθημα» στον θρύλο του NBA, όπως έγραψε σε ανάρτηση «ποταμό», στην οποία του απευθύνει την ερώτηση: «Πόσο αξίζει η ακεραιότητά σου;».

Σημειώνοντας ότι είναι άσχετο το αν ο Σακίλ Ο’ Νιλ πληρώθηκε για τη φωτογράφιση, του διαμηνύει πως πόζαρε πρόθυμα «δίπλα σε έναν άνδρα που όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι δικτάτορας» και εξηγεί γιατί, με έξι επιχειρήματα.

«Αυτό δεν είναι άγνοια. Δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή», τονίζει ο Ενές Καντέρ. «Προτού χαμογελάσεις για τις κάμερες με έναν παγκοσμίως γνωστό δικτάτορα, κάνε στον εαυτό σου μια ερώτηση: Πόσο αξίζει η ακεραιότητά σου; Γιατί όταν επιλέγεις τα χρήματα και την πρόσβαση έναντι της ηθικής, των αξιών και των αρχών, δεν είσαι πλέον ουδέτερος. Βοηθάς στην κανονικοποίηση του κακού», συμπληρώνει και τονίζει: «Όταν στέκεσαι δίπλα σε έναν τύραννο, βοηθάς στο ξέπλυμα των εγκλημάτων του και του δίνεις νομιμοποίηση».

Ο Καντέρ καταλήγει «λέγοντας» στον Ο’ Νιλ: «Δεν το χρειάζεσαι αυτό. Δεν χρειάζεσαι τα χρήματά του. Δεν χρειάζεσαι την έγκρισή του. Αυτό που κάνεις είναι κατώτερό σου. Η ιστορία είναι πολύ σαφής για τους ανθρώπους που επιλέγουν την άνεση και το κέρδος αντί το θάρρος. Διάλεξε με σύνεση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλη η ανάρτηση του Ενές Καντέρ

Επίτρεψε μου να σου δώσω ένα μάθημα. Σε ποιο σημείο επιλέγεις την ηθική αντί για τα χρήματα; Είναι άσχετο το αν πληρώθηκες για αυτή τη φωτογράφιση ή όχι. Πρόθυμα πόζαρες δίπλα σε έναν άνδρα που όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι δικτάτορας.

Ας είμαστε σαφείς δίπλα σε ποιον επέλεξες να σταθείς. Είναι ένας δικτάτορας που:

- Βομβαρδίζει κουρδικά χωριά και είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία χιλιάδων πολιτών.

- Εργαλειοποιεί τον ISIS για πολιτική επιρροή.

- Ελέγχει και εργαλειοποιεί την οργάνωση Hay'at Tahrir al-Sham.

- Χρησιμοποιεί πρόσφυγες ως όπλο για να απειλήσει και να εκβιάσει την Ευρώπη.

- Βοηθά εγκληματικά καθεστώτα, όπως του Ιράν και της Βενεζουέλας, να αποφύγουν τις αμερικανικές κυρώσεις.

- Βάζει βρέφη και αθώους πολίτες στη φυλακή.

Αυτό δεν είναι άγνοια. Δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συνενοχή.

Προτού χαμογελάσεις για τις κάμερες με έναν παγκοσμίως γνωστό δικτάτορα, κάνε στον εαυτό σου μια ερώτηση: Πόσο αξίζει η ακεραιότητά σου; Γιατί όταν επιλέγεις τα χρήματα και την πρόσβαση έναντι της ηθικής, των αξιών και των αρχών, δεν είσαι πλέον ουδέτερος. Βοηθάς στην κανονικοποίηση του κακού.

Δεν προσπαθώ να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Σου ρίχνω την ευθύνη. Είσαι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του πλανήτη. Εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιαίτερα παιδιά, σε θαυμάζουν. Όταν στέκεσαι δίπλα σε έναν τύραννο, βοηθάς στο ξέπλυμα των εγκλημάτων του και του δίνεις νομιμοποίηση.

Δεν το χρειάζεσαι αυτό. Δεν χρειάζεσαι τα χρήματά του. Δεν χρειάζεσαι την έγκρισή του. Αυτό που κάνεις είναι κατώτερό σου. Η ιστορία είναι πολύ σαφής για τους ανθρώπους που επιλέγουν την άνεση και το κέρδος αντί το θάρρος. Διάλεξε με σύνεση.

{https://x.com/EnesFreedom/status/2013632796158214626}