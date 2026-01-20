Συνάντηση του Ερντογάν με τον θρύλο του NBA, σε γήπεδο μπάσκετ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχωρίστηκε για λίγο το κοστούμι, καθώς συνάντηση που είχε σήμερα απαιτούσε διαφορετικό ένδυμα: φόρμα και αθλητικά παπούτσια.

Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο’ Νιλ στο Turkcell Basketball Development Center, στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για το κλειστό γήπεδο που αποτελεί έδρα της Αναντολού Εφές, αλλά και «σπίτι» των εθνικών ομάδων μπάσκετ της Τουρκίας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Σακίλ Ο’ Νιλ έκαναν σουτ μαζί, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία. Επίσης, αντάλλαξαν μπάλες μπάσκετ, τις οποίες υπέγραψαν ο ένας για τον άλλον, ενώ πόζαραν και με νεαρούς αθλητές.

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ έχει επισκεφθεί πολλές φορές την Τουρκία. Ο θρύλος του NBA, που αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρωταθλητής, έχει παίξει ως DJ τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αττάλεια τα τελευταία χρόνια.