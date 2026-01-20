To βίντεο με τους Γροιλανδούς να προσποιούνται ότι είναι εθισμένοι στη φαιντανύλη έχει γίνει viral.

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ και οι απειλές του ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, υπονοώντας ακόμα και την στρατιωτική επέμβαση, έκαναν τους κατοίκους της Γροιλανδίας να πάρουν...δραστικά μέτρα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς- Φρέντρικ Νίλσεν προειδοποίησε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, αν και το θεωρεί απίθανο αλλά οι κάτοικοι βρήκαν καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίσουν τις απειλές.

Τρολάρουν τον Τραμπ με τον πιο απλό τρόπο: προσποιούνται ότι είναι εθισμένοι στη φαιντανύλη. «Φέρνοντας την αμερικανική κουλτούρα στη Γροιλανδία» γράφει το σλόγκαν τους και το βίντεο έχει γίνει ήδη viral.

{https://twitter.com/I_amMukhtar/status/2013618277998588296}

Στο παρελθόν υπήρξε αντίστοιχο τρολάρισμα με Δανούς στρατιώτες να πετούν τουβλάκια lego στη Γροιλανδία για να εμποδίσουν αμερικανική απόβαση.

{https://twitter.com/Theo_Roy33/status/2010331950389883358}