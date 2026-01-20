Ο αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να γκρινιάζει για το Βραβείο Νόμπελ και ξεκαθαρίζει πως αν δεν υπάρξει «λύση» με τη Γροιλανδία θα επιβάλλει δασμούς στους μέχρι πρότινους συμμάχους του.

Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται γύρω από τα σχέδια του προέδρου Τραμπ να αγοράσει ή/και να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο ίδιος εμφανίστηκε τη Δευτέρα επιφυλακτικός ως προς το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να πάρει τον έλεγχο της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας.

Ερωτηθείς αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο», σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News.

Ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεσή του για την «απόκτηση» της Γροιλανδία: Το Σάββατο δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στη Δανία και σε άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισήγαγε μια νέα διάσταση στην αντιπαράθεσή του με τους μέχρι πρότινους Ευρωπαίους συμμάχους, συνδέοντας τη Γροιλανδία με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης πέρυσι.

«Δεδομένου ότι η Χώρα σας αποφάσισε να μη μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης παρότι σταμάτησα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 Πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά με όρους Ειρήνης, αν και αυτή θα είναι πάντοτε κυρίαρχη, αλλά μπορώ πλέον να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», ανέφερε ο Τραμπ στην επιστολή του στον Νορβηγό πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται πως η Νορβηγία ήταν μία από τις χώρες που επλήγησαν από τους νέους δασμούς, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε επέμεινε πως η θέση της Νορβηγίας για τη Γροιλανδία είναι σαφής: «Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και η Νορβηγία στηρίζει πλήρως το Βασίλειο της Δανίας στο ζήτημα αυτό».

Το «δράμα» με το Βραβείο Νόμπελ

Ένα πενταμελές επιτροπικό όργανο που διορίζεται από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας απονέμει κάθε χρόνο το Νόμπελ Ειρήνης.

Το 2025, η επιτροπή επέλεξε για το βραβείο τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, με στρατιωτική παρέμβαση, η Ματσάδο παρέδωσε στον Τραμπ το μετάλλιό της από χρυσό 18 καρατίων κατά την επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι η Νορβηγία δεν έχει καμία επιρροή στη διαδικασία απονομής του Νόμπελ Ειρήνης: «Η Νορβηγία το ελέγχει πλήρως, παρά όσα λένε», δήλωσε στο NBC News. «Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν απόλυτη σχέση», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο Λιούις Λούκενς, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος διπλωμάτης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη: «Δεν είμαι σίγουρος ποιον νομίζει ο Τραμπ ότι μπορεί να εκφοβίσει ή να πιέσει για να πάρει ένα βραβείο. Θα περίμενε κανείς ότι έχει γύρω του ανθρώπους που του λένε ότι δεν έχει κανένα νόημα να ανταγωνίζεται ή να πιέζει τη νορβηγική κυβέρνηση, γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό».

Ο Τραμπ επανέλαβε στο CBS πως «μέσω των προσπαθειών του για ειρήνευση, έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και έχει σώσει πολλές ζωές». «Δεν με νοιάζει το Νόμπελ Ειρήνης», είπε.

Ο Τραμπ επιμένει για τους δασμούς

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε όμως και τους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν αντισταθεί στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, την οποία, όπως λέει, χρειάζεται για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια απέναντι σε εξωτερικές απειλές.

«Η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού τους οδήγησε αυτό», είπε ο Τραμπ.

«Σε αυτό θα έπρεπε να επικεντρωθεί η Ευρώπη - όχι στη Γροιλανδία».

Όταν ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει πράγματι στην επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες ελλείψει συμφωνίας για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».