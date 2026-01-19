Η Ρωσία έχει να κερδίσει πολλά από την εμμονή Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και το πανηγυρίζει.

«Υπάρχουν ρωσικά αντιτορπιλικά, υπάρχουν κινεζικά αντιτορπιλικά και, ακόμα πιο σημαντικό, υπάρχουν ρωσικά υποβρύχια παντού», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ υπερθεματίζοντας για την ανάγκη κατάκτησης της Γροιλανδίας.

Αυτό είναι σύμφωνα με τον ίδιο, που αιτιολογεί την ανάγκη απόκτησης της Γροιλανδίας, «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» απείλησε χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο της βίας. Και ενώ πολλοί θα θεωρούσαν ότι τα αντιρωσικά αυτά σχόλια θα ενοχλούσαν τη Ρωσία, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ύμνοι από τη Ρωσία

Ρώσοι σχολιαστές πανηγύρισαν για την προσέγγιση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και ο λόγος είναι όπως είπαν ότι «επιφέρει ένα καταστροφικό πλήγμα στο ΝΑΤΟ». Στη ρωσική τηλεοπτική εκπομπή «One's Own Truth», με παρουσιαστή τον Ρόμαν Μπαμπαγιάν, ο πολιτικός επιστήμονας Σεργκέι Στάνκεβιτς δήλωσε ότι με την προσπάθεια του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, οι Αμερικανοί «επιφέρουν ένα καταστροφικό πλήγμα στο ΝΑΤΟ επειδή μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ αφαιρεί την περιοχή που δικαιωματικά ανήκει σε μια χώρα που είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, παρά τις διαμαρτυρίες και το διεθνές δίκαιο».

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα πως «ο Τραμπ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία» εάν αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ πρόσθεσε ότι δεν συζητά αν ένα τέτοιο βήμα θα ήταν καλό ή κακό, απλώς αναφέρει ένα γεγονός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί έχει σημασία

Η ένταση σχετικά με την προσέγγιση του Τραμπ στη Γροιλανδία έχει κλιμακωθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέδωσε πρόσφατα προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι οτιδήποτε λιγότερο από τον έλεγχο της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ θα ήταν «απαράδεκτο». Οι ηγέτες και των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν εκτάκτως την Κυριακή για να καθορίσουν μία πιθανή κοινή απάντηση στην απειλή του Tραμπ για δασμούς εάν δεν συμμορφωθούν με «τα θέλω» του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 10% την 1η Φεβρουαρίου, με αύξηση στο 25% την 1η Ιουνίου, στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία για την αντίθεσή τους στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Αυτοί οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί μια συμφωνία για τη Γροιλανδία, είπε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηματοδοτώντας ότι η Ουγγαρία δεν θα υποστηρίξει μια κοινή δήλωσή της. «Θεωρούμε αυτό το ζήτημα ως διμερές που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών... Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα της ΕΕ», τόνισε.

«Ας ασχοληθούν με τη Γροιλανδία, μάς οφελεί»

Στην εκπομπή, ο Ρώσος παρουσιαστής είπε πως «Ναι, είναι υπέροχο, ας ασχοληθούν με τη Γροιλανδία, νομίζω ότι αυτό μάς ωφελεί», καθώς οι σχολιαστές συνέχισαν να συζητούν τις ενέργειες του Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος που κατοικεί στη Μόσχα, Μάικλ Μπομ σημείωσε πως «η προσπάθεια του Τραμπ είναι πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Επειδή λέει ότι αν δεν θέλουν (οι ευρωπαϊκές χώρες) να το κάνουν με τον σωστό τρόπο - και η Δανία δεν θέλει - τότε θα συμβεί με τον κακό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό» είπε, με τον Μπαμπαγιάν να απαντά ότι «αυτό είναι υπέροχο».

Παράλληλα με την αντίδραση των σχολιαστών στην εκπομπή του NTV, η οποία ανήκει στην Gazprom-Media, έναν μεγάλο ρωσικό όμιλο ΜΜΕ που έχει ισχυρούς δεσμούς με το κράτος, οι ρωσικές εφημερίδες σχολιάζουν επίσης την κλιμάκωση των εντάσεων για τη Γροιλανδία.

Η Moskovsky Komsomolets, δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο που έγραφε: «Η Ευρώπη είναι εντελώς χαμένη και, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι χαρά μας να το παρακολουθούμε αυτό...» σύμφωνα με το BBC.

Η ρωσική κυβερνητική εφημερίδα, Rossiyskaya Gazeta, ανέφερε ότι «ο Παλαιός Κόσμος επιθυμεί να κρατήσει τη Γροιλανδία για τον εαυτό του, ακόμη και με κίνδυνο κατάρρευσης του ΝΑΤΟ», σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, αλλά με βάση την ανάλυση της εφημερίδας, φαινόταν ότι η ρωσική κυβέρνηση κατηγορούσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τον κίνδυνο κατάρρευσης, όχι τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπήρχε απουσία κριτικής για τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

Το άρθρο σχεδόν «αγγίζει τα όρια του επαίνου» για τον Τραμπ για τη Γροιλανδία. «Εμπόδιο στην ιστορική ανακάλυψη του προέδρου των ΗΠΑ στέκεται το πείσμα της Κοπεγχάγης και η ψεύτικη αλληλεγγύη προς αυτήν από μια σειρά αδιάλλακτων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων φίλων των ΗΠΑ, Βρετανίας και Γαλλίας».

«Η Ευρώπη δεν χρειάζεται το αμερικανικό μεγαλείο που προωθεί ο Τραμπ. Οι Βρυξέλλες βασίζονται στο να «πνίξουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, για να τον εμποδίσουν να ολοκληρώσει τη σπουδαιότερη συμφωνία της ζωής του».

«Η σπουδαιότερη συμφωνία»;

Εάν ο Τραμπ προσαρτήσει τη Γροιλανδία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026, όταν η Αμερική γιορτάζει την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, θα μείνει στην ιστορία ως μια προσωπικότητα που επιβεβαίωσε το μεγαλείο των ΗΠΑ, γράφει η Rossiyskaya Gazeta. «Με τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ γίνονται η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Ρωσία, ξεπερνώντας τον Καναδά σε έκταση. Για τους Αμερικανούς, αυτό είναι εφάμιλλο με πλανητικά γεγονότα όπως η κατάργηση της δουλείας από τον Αβραάμ Λίνκολν το 1862 ή οι εδαφικές κατακτήσεις των Ναπολεόντειων Πολέμων. «Εάν, χάρη στον Τραμπ, η Γροιλανδία γίνει μέρος της Αμερικής, σίγουρα ο αμερικανικός λαός δεν θα ξεχάσει ένα τέτοιο επίτευγμα» τονίζει ο δημοσιογράφος.

«Είναι επικίνδυνο για τον Αμερικανό πρόεδρο να υποχωρήσει για τη Γροιλανδία. Αυτό θα αποδυνάμωνε τη θέση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές και πιθανότατα θα οδηγούσε σε πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Καπιτώλιο με τις επακόλουθες συνέπειες για τον Τραμπ» διευκρινίζει, ενώ μια ταχεία προσάρτηση της Γροιλανδίας πριν από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική τάση.

Με άλλα λόγια, είναι προς το συμφέρον του Τραμπ να προχωρήσει με τα σχέδιά του να καταλάβει τη Γροιλανδία, σύμφωνα με το ρωσικό Μέσο.

Τα κέρδη της Ρωσίας

Η Ρωσία αντίθετα με τις απειλές Τραμπ, έχει πολλά να κερδίσει από μία τέτοια περίπτωση. Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία, η αποφασιστικότητά του να καταλάβει το νησί και να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες, που αντιτίθενται στο σχέδιό του έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη διατλαντική συμμαχία: τόσο στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη όσο και εντός του ΝΑΤΟ.

Εξάλλου, οτιδήποτε αποδυναμώνει, ή απειλεί να διασπάσει, τη Δυτική συμμαχία θεωρείται από τη Μόσχα ως ένα τεράστιο θετικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, οι αμερικανικές απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας χρησιμοποιούνται από φιλο-Κρεμλινικούς σχολιαστές για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η νίκη στην Ουκρανία παραμένει η προτεραιότητα του Κρεμλίνου. Η Μόσχα πιστεύει ότι η διατήρηση μιας θετικής σχέσης με την κυβέρνηση Τραμπ θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Εξ ου και η κριτική της Ρωσίας προς την Ευρώπη, αλλά όχι προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η διατλαντική συμμαχία έχει τελειώσει»

Την ίδια ώρα προσωπικότητες από το περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρετίζουν την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους συμμάχους του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία. Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, βασικό πρόσωπο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δημοσίευσε στο X ότι «η διατλαντική συμμαχία έχει τελειώσει».

Την Κυριακή, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Βρετανία εξέδωσαν επίσης κοινή δήλωση, όπως κοινοποιήθηκε από τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στο X, αναφέροντας εν μέρει πως: «είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με το Βασίλειο της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας. Βασιζόμενοι στη διαδικασία που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε διάλογο με βάση τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, τις οποίες υποστηρίζουμε σθεναρά».

Οι ηγέτες σημείωσαν ακόμα πως «οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι στην απάντησή μας. Έχουμε δεσμευτεί να διατηρήσουμε την κυριαρχία μας».

Με πληροφορίες του Newsweek/BBc/Guardian