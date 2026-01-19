Σημαντική συνάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με Αμερικάνους αξιωματούχους στο Νταβός της Ελβετίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα (19/1) στη συνάντησή της με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τη σημασία του σεβασμού στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα κρίσιμο για τις διατλαντικές σχέσεις.

Η φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε συνεννόηση με τη Δανία, προκειμένου να προωθηθούν τα κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς εμπορικές σχέσεις και οι επενδύσεις, με την πρόεδρο της Κομισιόν να επισημαίνει ότι η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιων και διαρκών λύσεων σε θέματα που αφορούν τη διατλαντική συνεργασία.

Δείτε την ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

