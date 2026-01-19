Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ λόγω της εθνικής τραγωδίας ακύρωσε την επίσκεψή του στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και κήρυξε στην Ισπανία τριήμερο πένθος.

Τουλάχιστον 40 άτομα είναι ο τελευταίος απολογισμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, ένα από τα πιο πολύνεκρα στη χώρα.

Παράλληλα, 41 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, οι 37 ενήλικες και τέσσερα παιδιά, ενώ 12 ενήλικες και ένα από τα παιδιά βρίσκονται σε ΜΕΘ και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τα Αρχές.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ λόγω της εθνικής τραγωδίας ακύρωσε την επίσκεψή του στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και κήρυξε στη χώρα τριήμερο πένθος. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι η επίσημη περίοδος πένθους θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο Σάντσεθ επισήμανε το έργο όλων των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, από τους γιατρούς και το δημαρχείο μέχρι την εθνική κυβέρνηση, «σε μια στιγμή τέτοιου πόνου και τραγωδίας». Όλοι εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ και όπως είπε αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά τους.

Ο κόσμος θα ρωτάει πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτή η τραγωδία, λέει, αλλά θα βρούμε τις απαντήσεις, είπε ο Σάντσεθ και χαρακτήρισε τη «σημερινή μέρα, μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους στην Ισπανία». Πρόσθεσε πως έχει στο νου του όλα τα θύματα και τους συγγενείς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός και ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος το πρωί της Δευτέρας.

Τα πρώτα ευρήματα

Τη ίδια ώρα, ειδικοί που διερευνούν την αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία, εντόπισαν έναν σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες. Υπενθυμίζεται ότι τα βαγόνια, που εκτροχιάστηκαν συγκρούστηκαν με ένα τρένο που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα, σπρώχνοντάς το εκτός των γραμμών και κάτω από ένα ανάχωμα, σε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στη σύγχρονη Ευρώπη, σημειώνουν τα διεθνή Μέσα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο ανέλυσαν τις ράγες και εντόπισαν φθορά στην σύνδεση μεταξύ τμημάτων της ράγας, γνωστή ως fishplate, η οποία, όπως είπαν, έδειχνε ότι το σφάλμα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, διαπίστωσαν ότι η ελαττωματική σύνδεση δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας που διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται στις γραμμές.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν ότι η ελαττωματική σύνδεση είναι το κλειδί για τον εντοπισμό της ακριβούς αιτίας του δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται πως τα πρώτα βαγόνια του τρένου που εκμεταλλευόταν η ισπανική εταιρεία Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες, αλλά το όγδοο και τελευταίο βαγόνι εκτροχιάστηκε, φέρνοντας μαζί του το έβδομο και το έκτο βαγόνι, είπε η πηγή στο Reuters. Η Iryo είναι ένας ιδιωτικός σιδηροδρομικός φορέας, που ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Η πηγή επισήμανε μια φωτογραφία που δείχνει το κενό στην κάθετη σιδηροτροχιά, η οποία εμφανίζεται επίσης σε μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης από την ισπανική Guardia Civil.

Ο Puente δήλωσε ότι το τρένο Iryo ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές είχαν ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο. Η κατασκευάστρια εταιρεία τρένων, Hitachi Rail, πραγματοποίησε επιθεώρηση του τρένου στις 15 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και δεν διαπίστωσε καμία ανωμαλία, δήλωσε η πηγή στο Reuters. Το τρένο είναι ένα Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.

Ο Ignacio Barron, επικεφαλής της Ισπανικής Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), δήλωσε στο RTVE πως «αυτό που παίζει πάντα ρόλο σε έναν εκτροχιασμό είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των γραμμών και του οχήματος, και αυτό είναι που (εξετάζει) αυτή τη στιγμή η επιτροπή».

Οι ανησυχίες του συνδικάτου μηχανοδηγών

Το συνδικάτο μηχανοδηγών στην Ισπανία είχε στείλει επιστολή στον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF τον περασμένο Αύγουστο, προειδοποιώντας για τη σιδηροδρομική γραμμή, στην οποία συγκρούστηκαν τα δύο τρένα με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει μέχρι στιγμής στους 39 τουλάχιστον ενώ 122 είναι οι τραυματίες.

Σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που επικαλείται το Reuters, το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF ανέφερε ότι κατά μήκος αυτού του τμήματος της γραμμής, λακκούβες και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα. Ο Alvaro Fernandez Heredia, πρόεδρος του κρατικού σιδηροδρομικού φορέα της Ισπανίας, Renfe, δήλωσε στο ισπανικό δημόσιο ραδιόφωνο RNE ότι το ανθρώπινο λάθος «έχει πρακτικά αποκλειστεί». «Πρέπει να σχετίζεται με το τροχαίο υλικό της Iryo ή με κάποιο πρόβλημα υποδομής», πρόσθεσε. Η Renfe είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του δεύτερου τρένου που κινείτο προς τη νότια πόλη Ουέλβα από τη Μαδρίτη. Για τη σιδηροδρομική τραγωδία έχει ξεκινήσει έρευνα, τα αίτια της οποίας ωστόσο δεν αναμένεται να προσδιοριστούν πριν από τουλάχιστον ένα μήνα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών, Óscar Puente, δήλωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. «Μετά από περισσότερες από 3 ώρες στο σημείο, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε τη σοβαρότητα του συμβάντος και τις τρομερές συνέπειες. Αλλά δεν γνωρίζουμε, ούτε κανείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή, τα αίτια. Η CIAF (Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας) θα τα καθορίσει, επομένως προσοχή με βιαστικές αναλύσεις που βασίζονται σε απλές εικασίες. Ευχαριστούμε όλες τις κυβερνήσεις για τη συνεργασία και την ευαισθησία τους».

Τα προβλήματα

Σύμφωνα με μια έρευνα του Reuters, το σωματείο των μηχανοδηγών είχε αναφέρει προηγουμένως προβλήματα με τις υποδομές στο Adamuz, από βλάβες σηματοδότησης έως προβλήματα με τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που προκάλεσαν καθυστερήσεις σε τρένα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας 10 φορές από το 2022.

Η κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπών από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου. Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, με 3.622 χλμ. μήκος ράγες είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα, σύμφωνα με το ADIF.

Η Ισπανία άνοιξε το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, σε μια προσπάθεια να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους στα τρένα AVE της Renfe. Το Iryo είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του ιταλικού κρατικού σιδηροδρόμου Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2022, με τη διαδρομή Μαδρίτη - Βαρκελώνη και με επέκταση σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το τρένο Iryo ETR1000 κατασκευάζεται από τη συνεργασία της Hitachi Rail-Bombardier στην Ευρώπη για τη μονάδα Trenitalia της Ferrovie. Τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τους τοπικούς κατασκευαστές CAF και Talgo.

Τα 20 δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείεται, υπήρξε ένα διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της πρόσκρουσης, πολύ μικρό χρονικό όριο για να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πέδησης.

«Πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή στην υποδομή, και αυτό θα χρειαστεί χρόνο» για να διερευνηθεί, είπε. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Alvia προφανώς χτύπησε τα εκτροχιασμένα βαγόνια ή τα συντρίμμια του κάτω μέρους του Iryo. Ο 27χρονος οδηγός του τρένου Alvia πέθανε στο δυστύχημα, δήλωσε ο επικεφαλής της Renfe.

Το τρένο Iryo μετέφερε περίπου 300 άτομα και μόλις είχε αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβα. Η ταχύτητά του τη στιγμή του δυστυχήματος ήταν 110 χλμ/ώρα, πολύ κάτω από το μέγιστο όριο των 250 χλμ/ώρα σε αυτό το τμήμα. Το αντίθετο ρεύμα τρένου, που μετέφερε 187 άτομα, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα, δήλωσε ο Renfe.

Στα εκτροχιασμένα βαγόνια της Alvia επέβαιναν 37 άτομα στο πρώτο και 16 στο δεύτερο. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες προέρχονταν από τα δύο πρώτα βαγόνια της Alvia. Ο υπουργός Μεταφορών Oscar Puente χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο» και είπε ότι αν δεν υπήρχε τρένο στο αντίθετο ρεύμα, ο εκτροχιασμός πιθανότατα δεν θα είχε προκαλέσει θανάτους. Ο Jose Trigueros, πρόεδρος του Συνδέσμου Μηχανικών Οδοποιίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση των εικόνων και των πληροφοριών που δημοσίευσαν οι αρχές υποδηλώνει «βλάβη του κάτω μέρους των πίσω μονάδων» του τρένου Iryo.

Η τραγωδία

Η σύγκρουση και ο εκτροχιασμός των τρένων στη νότια Ισπανία μετρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον 39 νεκρούς και 122 τραυματίες, με τους αξιωματούχους να τονίζουν την «εξαιρετικά παράξενη» φύση του ατυχήματος σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Το δυστύχημα συνέβη στις 20:45 (ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ.νότια της Μαδρίτης. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας, το ένα που λειτουργούσε από την ιδιωτική κοινοπραξία Iryo και το άλλο από την Alvia, που διαχειρίζεται η δημόσια σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας Renfe.

Τα δύο τελευταία από τα οκτώ βαγόνια του κόκκινου τρένου Iryo που πήγαινε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν σε μια ευθεία γραμμή και χτύπησαν το αντίθετο ρεύμα Alvia, με αποτέλεσμα τα δύο πρώτα βαγόνια του τελευταίου να εκτροχιαστούν και να πέσουν σε ένα ανάχωμα ύψους έως και πέντε μέτρων.

Με πληροφορίες του Reuters/SkyNews