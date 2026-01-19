Ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο «πολύ θλιβερή μέρα για όλους στην Ισπανία».

O Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο πένθος στην Iσπανία μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με τους τουλάχιστον 39 νεκρούς και 122 τραυματίες.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για 33 αγνοούμενους.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ανέφερε ότι η επίσημη περίοδος πένθους θα ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα απόψε και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Ο Σάντσεθ επισήμανε το έργο όλων των δημοσίων υπαλλήλων και όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, από τους γιατρούς και το δημαρχείο μέχρι την εθνική κυβέρνηση, «σε μια στιγμή τέτοιου πόνου και τραγωδίας». Όλοι εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ και όπως είπε αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά τους.

Ο κόσμος θα ρωτάει πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτή η τραγωδία, είπε ο Σάντσεθ και διαβεβαίωσε πως βρούμε τις απαντήσεις, ενώ χαρακτήρισε τη «σημερινή μέρα, μια πολύ θλιβερή μέρα για όλους στην Ισπανία». Πρόσθεσε πως έχει στο νου του όλα τα θύματα και τους συγγενείς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και την αλληλεγγύη του.

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ακόμα πως θα διεξαχθεί «ενδελεχής και απολύτως διαφανής» έρευνα για τη συντριβή. «Μπορώ να εγγυηθώ στα θύματα ότι θα τα προστατεύσουμε και θα τα βοηθήσουμε για όσο χρειαστεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, έκανε λόγο για μια άνευ προηγουμένου καταστροφή και ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και την επίδειξη αλληλεγγύης. Είπε πως 48 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση αναγνώρισης των νεκρών.