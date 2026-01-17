Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Στιγμιότυπα που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας έχουν καταγραφεί από κάμερες σε περιοχή του Περιστερίου, τη στιγμή που ανήλικοι κλέβουν μια μηχανή.

Οι κινήσεις τους αποκαλύπτουν τον σχεδιασμό αλλά και την αποφασιστικότητα που είχαν οι ανήλικοι, ώστε να διαπράξουν μια κλοπή στη μέση του δρόμου, χωρίς να νοιαστούν για τίποτα.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό για να εντοπίσουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfr3r7ran7r5?integrationId=40599y14juihe6ly}