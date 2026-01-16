Η ανακοίνωση, μετά την απόφαση της Ματσάδο να δώσει στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το μετάλλιο και το δίπλωμα που λαμβάνει. Ωστόσο, το ίδιο το βραβείο- η τιμή και η αναγνώριση- παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο το οποίο επέλεξε η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Αυτό τονίζει η Επιτροπή, σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης με το οποίο τιμήθηκε πέρυσι.

Χθες, Πέμπτη, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σήμερα, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία στην οποία ο Τραμπ κρατά κορνίζα με το μετάλλιο του βραβείου Νόμπελ, που του έδωσε η Ματσάδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να κρατήσει το χρυσό μετάλλιο που είναι 18 καρατίων, ζυγίζει 196 γραμμάρια και έχει διάμετρο 6,6 εκατοστά.

Μετά την πληθώρα σχολίων που προκάλεσε η κίνηση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ εξέδωσε ανακοίνωση. Σε αυτή δεν κατονομάζει την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά υπενθυμίζει επτά άλλες περιπτώσεις που βραβεία Νόμπελ έχουν αλλάξει χέρια. Και μία από αυτές ξεχωρίζει, προκαλώντας συνειρμούς.

Πρόκειται για την περίπτωση του Κνουτ Χάμσουν, ο οποίος βραβεύθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1920. Το 1943, ο Νορβηγός συγγραφέας επισκέφθηκε τη Γερμανία, όπου συναντήθηκε με τον Γιόζεφ Γκέμπελς.

Αφού επέστρεψε στη Νορβηγία, ο Χάμσουν έστειλε το μετάλλιο στον υπουργό Προπαγάνδας του Αδόλφου Χίτλερ, προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη συνάντηση. Δεν είναι γνωστό τι απέγινε το μετάλλιο.

Η δωρεά του Μουράτοφ για τα παιδιά της Ουκρανίας

Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιλαμβάνει συνολικά επτά περιπτώσεις που βραβεία έχουν αλλάξει χέρια ή εκτίθενται σε μουσεία και άλλους χώρους ανάμεσά τους και τρία Νόμπελ Ειρήνης: Κόφι Ανάν (2001), Κρίστιαν Λους Λάνγκε (1921) και Ντμίτρι Μουράτοφ (2021).

Τα δύο πρώτα εκτίθενται. Σε ό,τι αφορά το τρίτο, τον Ιούνιο του 2022 ο Ρώσος δημοσιογράφος πούλησε το μετάλλιό του έναντι 103,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ για Νόμπελ Ειρήνης. Έκανε δωρεά όλο το ποσό στο ταμείο της UNICEF για τα παιδιά- πρόσφυγες της Ουκρανίας.

Στην ιστορία μένει ο αρχικός αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης

Το μετάλλιο και το δίπλωμα είναι φυσικά σύμβολα που επιβεβαιώνουν ότι ένα άτομο ή ένας οργανισμός βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, υπογραμμίζει η Επιτροπή. Το ίδιο το βραβείο- η τιμή και η αναγνώριση- παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που όρισε ως βραβευθέντα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, συμπληρώνει.

Δεν προβλέπονται περιορισμοί για το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερος να κρατήσει, να δώσει, να πουλήσει ή να δωρίσει αυτά τα αντικείμενα, ξεκαθαρίζει.

Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να συμβεί στο μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, το άτομο που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης μένει στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου. Ακόμα κι αν το μετάλλιο ή το δίπλωμα αργότερα αλλάξει χέρια, αυτό δεν αλλάζει το ποιος βραβεύθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι ο βραβευμένος δεν μπορεί να μοιραστεί το Νόμπελ με άλλους, ούτε να το μεταβιβάσει μετά την ανακοίνωση. Εξάλλου, ένα Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να ανακληθεί. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα.

«Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι να εμπλέκεται στον καθημερινό σχολιασμό των βραβευμένων με Νόμπελ Ειρήνης, ή των πολιτικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται. Το βραβείο απονέμεται με βάση τη συνεισφορά του τιμώμενου προσώπου τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση της επιτροπής», σημειώνεται ακόμα.

«Η Επιτροπή δεν σχολιάζει μεταγενέστερες δηλώσεις, αποφάσεις ή ενέργειες των βραβευμένων. Οποιεσδήποτε αποτιμήσεις ή επιλογές των βραβευμένων πρέπει να θεωρούνται δική τους ευθύνη», συμπληρώνει η ανακοίνωση.