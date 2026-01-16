Η Μαρία Κορίνα Ματσάντο, επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2025, παρέδωσε χθες Πέμπτη το βραβείο της στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, η οποία σε ανάρτησή της στο Χ διευκρινίζει ότι «μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Επισημαίνει ότι «η απόφαση είναι τελική και ισχύει για πάντα».

«Ένα μετάλλιο μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη, αλλά ο τίτλος του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης όχι», ανέφερε η Επιτροπή.

Η ασυνήθιστη χειρονομία της Ματσάδο ήρθε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη μιας μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Υπέροχη χειρονομία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την «υπέροχη χειρονομία» της Ματσάδο.

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα εις πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

