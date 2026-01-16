Το χτύπημα που δεν ήρθε - ακόμα - στο Ιράν και η απάντηση του Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι τελικά κατάφερε να πείσει τον εαυτό του να μην χτυπήσει το Ιράν. «Έπεισα τον εαυτό μου να αναβάλει την στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εν μέρει επειδή η Τεχεράνη δήλωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις (800) κρατούμενων διαδηλωτών» είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ καθώς αναχωρούσε για τη Φλόριντα απάντησε στην ερώτηση ποιος από τους συμμάχους τον έπεισε να μην δώσει το πράσινο φως για τις επιθέσεις, ενώ λίγο νωρίτερα, ευχαρίστησε το καθεστώς που δεν απαγχόνισε διαδηλωτές.

Μάλιστα σε μία αναπάντεχη αλλαγή στάσης, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε σε ανάρτησή του στο Τruth Social την ηγεσία του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη ακύρωσε τις εκτελέσεις εκατοντάδων διαδηλωτών, που συνελήφθησαν σε μια βάναυση καταστολή.

«Σέβομαι ακράδαντα το γεγονός ότι όλοι οι προγραμματισμένοι απαγχονισμοί, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), έχουν ακυρωθεί από την ηγεσία του Ιράν. Ευχαριστώ!» έγραψε ο Τραμπ.

Πάντως σύμφωνα με το CNN προηγήθηκε μια εντατική εκστρατεία άσκησης πίεσης στον Τραμπ από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ - μαζί με ένα τηλεφώνημα στον Τραμπ από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου - οι οποίοι ήθελαν να βάλει φρένο στην ανάληψη δράσης κατά του Ιράν.

«Μεγάλο κενό στην εθνική ασφάλεια χωρίς τη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για την Γροιλανδία αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ αν δεν τον βοηθήσει να αποκτήσει το νησί. «Θα δούμε» είπε ο Τραμπ, τόνισε πως «το ΝΑΤΟ "συζητά" μαζί μας για τη Γροιλανδία» και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία «απελπισμένα για την εθνική μας ασφάλεια».

Χωρίς αυτήν, θα υπάρξει «ένα μεγάλο κενό στην εθνική μας ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, ειδικά όσον αφορά το σχεδιαζόμενο σύστημα πυραυλικής άμυνας Golden Dome της Αμερικής. Επανέλαβε τα γνωστά «κατορθώματά» του ότι οι ΗΠΑ έχουν τον σπουδαιότερο στρατό στον πλανήτη και ανέφερε ως παραδείγματα την πρόσφατη επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τις αεροπορικές επιδρομές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Στις πιέσεις για μία ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν αρκέστηκε να πει «Ναι, μιλάμε με το ΝΑΤΟ».

Η Ματσάδο και το Νόμπελ

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και το «δώρο» της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία χθες του χάρισε το Νόμπελ Ειρήνης της, που τόσο διακαώς επιθυμούσε.

Ο Τραμπ είπε ότι ήταν μία «πολύ ωραία χειρονομία» και τη χαρακτήρισε «μια καλή γυναίκα».