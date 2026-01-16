Μια ήττα του Ορμπάν θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια εικόνα των αυταρχικών, λαϊκιστικών ακροδεξιών κινημάτων, αποδομώντας το αφήγημα περί ενός «παγκόσμιου προτύπου επιτυχίας».

Ακροδεξιοί ηγέτες από όλο τον κόσμο ενώθηκαν για να υποστηρίξουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν - υπογραμμίζοντας τη συμβολική σημασία που έχουν οι επικείμενες εκλογές της 12ης Απριλίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υστερεί έναντι της αντιπολίτευσης.

Ένα προεκλογικό βίντεο που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνει σχόλια υποστήριξης από σχεδόν δώδεκα ηγέτες, ανάμεσά τους η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ματέο Σαλβίνι, η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν και η Γερμανίδα Άλις Βάιντελ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Ορμπάν», ακούγεται να λέει η Βάιντελ, ηγέτης του ακροδεξιού AfD.

«Χάρη σε ηγέτες όπως ο Ορμπάν, οι πατριώτες και υπερασπιστές των εθνών και της κυριαρχίας των λαών κατακτούν όλο και μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη», σημειώνει η Λεπέν πριν δώσει την σκυτάλη στη Μελόνι: «Mαζί υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία και είναι υπερήφανη για τις πολιτιστικές και θρησκευτικές ρίζες της».

Η στήριξη αυτή έρχεται ενόψει των εκλογών στις 12 Απριλίου, μετά από μια χρονιά κατά την οποία ο Ορμπάν έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις προσπάθειές του να απαγορεύσει εκδηλώσεις Pride και να περιορίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και τις ΜΚΟ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2010424569228841019?s=20}

Ο Ούγρρος πρωθυπουργός, που έχει κατηγορηθεί για την αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και την υπονόμευση του κράτους δικαίου, καλείται να ανταγωνιστεί τώρα τον πρώην κορυφαίο πρώην συνεργάτη του Πέτερ Μαγιάρ, η εκστρατεία του οποίου επικεντρώνεται σε εσωτερικά θέματα, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και η απελευθέρωση κονδυλίων της ΕΕ.

Το Φίντεζ, αντίθετα, τονίζει τις διεθνείς συνδέσεις του Ορμπάν ως πλεονέκτημα για την Ουγγαρία, σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Το βίντεο αναφέρεται εξάλλου στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον Ορμπάν - πιο κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιναπό οποιονδήποτε άλλον ηγέτη της ΕΕ - να έχει μπλοκάρει επανειλημμένα τις προσπάθειες της ΕΕ να παρουσιάσει ενιαίο μέτωπο υπέρ της Ουκρανίας. Στο βίντεο, οι υποστηρικτές του φαίνεται να εγκωμιάζουν αυτή την πολιτική, με τον Σαλβίνι να λέει: «Αν θέλετε ειρήνη, ψηφίστε Fidesz».

Άλλοι ηγέτες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν τον Χέρμπερτ Κικλ από την Αυστρία, τον πρωθυπουργό της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και τους προέδρους της Σερβίας και της Αργεντινής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Χαβιέρ Μιλέι. Ακόμα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμμετέχει, αν και το Ισραήλ έχει επίσημα μποϊκοτάρει τα ακροδεξιά κόμματα AfD και FPÖ λόγω των αντισημιτικών ριζών τους.

Σημειώνεται πως ο Ορμπάν φέρεται να έλαβε επίσης επιστολή από τον Ντόναλντ Τραμπ, που του εύχεται καλή επιτυχία, επαινώντας την υπεράσπιση της πίστης, της οικογένειας και της κυριαρχίας της Ουγγαρίας. Αναλυτές σημειώνουν ότι η διεθνής στήριξη δείχνει τη συμβολική σημασία των εκλογών: μια ήττα του Ορμπάν θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια εικόνα των αυταρχικών, λαϊκιστικών ακροδεξιών κινημάτων, αποδομώντας το αφήγημα περί ενός «παγκόσμιου προτύπου επιτυχίας».

Πηγή: Guardian